Rektörden Öğrenci Evine Sürpriz Ziyaret

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, kendisine sosyal medyadan çağrı yapan Hukuk Fakültesinde okuyan iki öğrencinin kaldığı eve sürpriz ziyarette bulundu.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, kendisine sosyal medyadan çağrı yapan Hukuk Fakültesinde okuyan iki öğrencinin kaldığı eve sürpriz ziyarette bulundu.



Üniversite öğrencileri Abdullah Enes Şahin ve Veysel Eren Bozok, Twitter'dan mesaj yazarak Çomaklı'yı evlerine davet etti. Bu isteği kırmayan Çomaklı, Bahçelievler Mahallesi'ndeki öğrenci evine gitti.



Şahin'in annesiyle telefonda görüşen ve öğrencilerle yemek yiyen Rektör Prof. Dr. Çomaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, AÜ öğrencilerini kendi çocuğu gibi gördüğünü söyledi.



Öğrencilerin dertlerini ve sorunlarını yakından bilmek istediğini anlatan Çomaklı, şöyle konuştu:



"Biz onlar için çalışıyoruz. Vatana, millete, bayrağa sahip olan çocuklar yetişiyorsa devletimize hiçbir şey olmaz. Bunu yaşadığımız süreçte gördük. Bizim çocuklarımız Türkiye'nin her yerinden üniversitemize geliyor. Biz öğrencilere 4 yıl okuyup gidecek gözüyle bakmıyoruz. Aldıkları eğitim ne kadar önemliyse, bundan sonra kendilerinin memleketimize katacakları değer daha önemlidir. Vatanımıza sahip çıkacak gençlerle bir arada olmamız gerekiyor. Bu konuya önem veriyorum. Bu, ikinci öğrenci evi ziyaretim."



Hukuk Fakültesi 4'üncü sınıfında okuyan Abdullah Enes Şahin ise Çomaklı'ya teşekkür etti.



Rektör Prof. Dr. Çomaklı'yı çok sevdiklerini dile getiren Şahin, "Rektörümüz öğrencilerin dostu. Bize öğrenciden ziyade çocuğu gibi yaklaşıyor." dedi.

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