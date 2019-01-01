Son Dakika Haberleri: Rektörden Öğrencilere Çorba İkramı

Rektörden Öğrencilere Çorba İkramı

42 dakika önce

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin öğrencilere çorba ikramında bulundu.

Rektörden Öğrencilere Çorba İkramı, System.String[]
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin öğrencilere çorba ikramında bulundu.

NKÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahin'in kütüphanede final sınavlarına çalışan öğrencilere çorba ikram ederek sınavlarda başarılı olmaları temennisinde bulundu.

Öğrencilerle bir süre muhabbet eden Şahin, öğrencilerin sorun ve sıkıntılarını hep birlikte çözeceklerini belirtti. Şahin'e çorba dağıtımında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker de eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:35 Kaynak: AA

Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Güncel
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