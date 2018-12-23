Son Dakika Haberleri: Rektörden Öğrencisine Doğum Günü Sürprizi

Rektörden Öğrencisine Doğum Günü Sürprizi

1 saat önce

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Engeliler Araştırma Enstitüsünde 2014-2015 grubunda down sendromlu akranlarıyla eğitim alan engelli öğrenci Siraç Atik için düzenlenen sürpriz doğum günü partisine katıldı.

Rektörden Öğrencisine Doğum Günü Sürprizi, System.String[]
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Engeliler Araştırma Enstitüsünde 2014-2015 grubunda down sendromlu akranlarıyla eğitim alan engelli öğrenci Siraç Atik için düzenlenen sürpriz doğum günü partisine katıldı.

AÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite kampüsünde düzenlenen doğum günü partisinde engelli öğrenci Siraç Atik'i yalnız bırakmayan Çomaklı, doğum günü pastasını öğrencilerle keserek ikramı da kendi yaptı.

Çomaklı, sürpriz sonrası öğrencilerine teşekkür ederek, "Üniversitemiz, özel eğitim alanındaki hassasiyetiyle her zaman adından başarıyla ve gururla söz ettirmektedir. Engelliler Araştırma Enstitümüzün Türkiye'de alanında ilk ve tek olması da bu hassasiyetimizin bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

"Daha iyisini nasıl yapabileceğimizin arayışı içinde olduk"

Enstitünün öğrencilerin öğrenim gereksinimlerini karşılayabilmek adına bünyesindeki nitelikli ve yetişmiş uzman kadrosuyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünün altını çizen Çomaklı, şunları kaydetti:

"Enstitümüz bu kapsamda da pek çok bilimsel çalışmaya ev sahipliği yapmakla kalmayıp 0-8 yaş grubundaki gelişimsel yetersizlik ve gerilik gibi problemlerle yaşamlarını sürdüren çocuklarımıza eğitim olanağı sunmaktadır. Biz sadece enstitümüz bünyesinde eğitim gören öğrencilerimizi önemsemiyoruz, aynı zamanda büyük zorluklarla mücadele etmek zorunda kalan öğrencilerimizin ailelerine yönelik hizmetlerimizi de sunma gayreti ve çabası içindeyiz. Bu kapsamda ailelerimize yönelik sürdürdüğümüz çalışmaların başında da danışmanlık ve rehberlik hizmetimiz geliyor. Dileyen ve ihtiyacı olan tüm ailelerimizin böylesine önemli ve verimli bir hizmetten yararlanmalarını tavsiye ediyoruz. Bizler her zaman öğrencilerimiz ve aileleri için daha iyisini nasıl yapabileceğimizin arayışı içinde olduk ve bundan sonra da aynı kararlılık ve hassasiyetle çalışmalarımızı sürdüreceğimizden de şüpheniz olmasın."

Çomaklı, doğum gününün ardından Engeliler Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İbrahim Diken'den, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:42 Kaynak: AA

Çomaklı, Güncel
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