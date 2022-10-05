REKTÖRDEN YENİ ÖĞRENCİLERE GECE ÇIKIŞLARI İÇİN 'VAMPİRLİ' UYARI - Son Dakika
Üye Girişi

REKTÖRDEN YENİ ÖĞRENCİLERE GECE ÇIKIŞLARI İÇİN 'VAMPİRLİ' UYARI

05.10.2022 11:14

KARAMANOĞLU Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, üniversiteye yeni başlayan öğrencilerine yaptığı uyarıda geceleri dışarı çıkarken dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

KARAMANOĞLU Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, üniversiteye yeni başlayan öğrencilerine yaptığı uyarıda geceleri dışarı çıkarken dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Prof. Dr. Ak, "Bak bu İslami ilimlerdekiler bilirler, bir yere giderken en az iki kişi gidin ve birisi başkan olsun. Biri, diğerine tabi olsun. Hepimiz kendimizin başkanıyız, ama bir yolculuğa çıkarken bile en az iki kişi gidin, yalnız olmasın. Çok vampirler var. Ben İstanbul gibi bir yerden geliyorum. 42 yıl İstanbul'da kaldım. Oraya göre burada da vampirlikler var. Çok da sütten çıkmış ak kaşık falan değil. İstemediğimiz belki bazı olumsuz şeyler vakalar oldu mu Oluyor" dedi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde, 1'inci sınıfa başlayan öğrenciler için 15 Temmuz Konferans Salonu'nda 'Yeni kayıt öğrencilerini bilgilendirme' adı altında program düzenlendi. Programa katılan Rektör Prof. Dr. Namık Ak, bazı öğrencilerin akşam saatlerinde dersleri olduğunu ve geceleri dışarı çıkarken dikkatli olmalarını gerektiği konusunda uyarılarda bulunarak, şunları söyledi "Gerek kız öğrencilerimiz, gerekse erkek öğrencilerimiz olsun gece saatlerinde tabi oluyor. Bazı aydınlatmada sıkıntı olan yerleri, yapı işlerine söylemiştim. Aydınlatın ama öyle aydınlatın ki bütün iki lambayı bir anda yakmayın, gerekirse çapraz olarak tek lambayı yakarsın. Önemli olan öğrencimizin yurda giderken, geçiş şeylerinde yürürken rahat önünü görebilsin ve fark edilsin. Zaten kameralarla takip ediliyor üniversite yerleşkemiz. Ona dikkat edin. Hiç bilmediğin ve en az iki kişi olun. Bak bu İslami ilimlerdekiler bilirler, bir yere giderken en az iki kişi gidin ve birisi başkan olsun. Biri diğerine tabi olsun. Hepimiz kendimizin başkanıyız ama bir yolculuğa çıkarken bile en az iki kişi gidin, yalnız olmasın. Çok vampirler var. Ben İstanbul gibi bir yerden geliyorum. 42 yıl İstanbul'da kaldım. Oraya göre burada da vampirlikler var. Çok da sütten çıkmış ak kaşık falan değil. İstemediğimiz belki bazı olumsuz şeyler vakalar oldu mu Oluyor. Netice itibariyle buna dikkat edin.? (DHA)

YORUMLAR
500
İstanbul konut fiyat artışında 150 kent arasında ilk sırada yer aldı İstanbul konut fiyat artışında 150 kent arasında ilk sırada yer aldı Beyoğlu Kültür Yolu, 23 Ekim'e kadar 6 bin sanatçıyı ağırlayacak Beyoğlu Kültür Yolu, 23 Ekim'e kadar 6 bin sanatçıyı ağırlayacak İSTANBUL-SARIYER'DE EVLERİ GÖZETLEYEN ŞÜPHELİ YAKALANDI İSTANBUL-SARIYER'DE EVLERİ GÖZETLEYEN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel REKTÖRDEN YENİ ÖĞRENCİLERE GECE ÇIKIŞLARI İÇİN 'VAMPİRLİ' UYARI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtüsü çıkışı ve kanun teklifiyle yankı uyandıran Kılıçdaroğlu'na tepki: Adam gibi dürüst ol, istismar siyaseti yapma
12:22 Arka Sokaklar dizisiyle hafızalara kazınan Uğur Pektaş, ,6,5 yıl sonra ekranlara geri dönüyor
12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin seçim öncesi söyledikleriyle seçim sonrasında yaptıkları arasındaki uçurumu belediyelerde gördük
11:58 Yalova'da zabıta ekiplerinden dilencilere operasyon! Üzerinden 12 bin lira çıkan dilenci herkesi şaşırttı
11:54 Bakan Fatih Dönmez'den 'bor' açıklaması: Daha çok komplo teorilerine ve şehir efsanelerine konu oldu
11:53 1 milyon lira değerinde soğutucu çalan şüpheliler kaçmaya çalışırken yakayı ele verdi
11:45 4 ay önce ikinci bebeğini kucağına alan Sinem Kobal, son halini takipçileriyle paylaştı
11:38 Yüksek kiralar elde etmek isteyen fırsatçıların kiracılardan maaş bordrosu ve kredi notu istemesi tepki çekti
11:40 Yoğun bakımda yatan yaşlı kadına işkence! Görüntülere tepki yağdı
11:20 İYİ Parti lideri Akşener'den Hazine ve Maliye Bakanı Nebati hakkında dikkat çeken sözler: Yeni öğrendiği tüm kelimeleri sıralıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 13:07:01. #1.11#
SON DAKİKA: REKTÖRDEN YENİ ÖĞRENCİLERE GECE ÇIKIŞLARI İÇİN 'VAMPİRLİ' UYARI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement