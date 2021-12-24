Rektörler Korkmaz ve Diler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Korkmaz ve Diler, MAKÜ Kapalı Spor Salonu'nda, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber, yaşam ve spor kategorilerinde seçimini yapan Rektör Korkmaz, haberde orman yangını sırasında çekilen Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı", yaşamda İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", sporda Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğraflarına oy verdi.

Korkmaz, fotoğrafların özenle seçildiğini ve hafızalarda iz bıraktığını dile getirerek, "Tüm fotoğraflar etkileyici, birbirinden güzel ve anlamlı. İnsanı düşündüren, başka yerlere götüren fotoğraflar." dedi.

Rektör Diler ise haberde Ashraf Amra'nın "Mucize kurtuluş", yaşamda İslam Yakut'un "Vira Bismillah", sporda Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğraflarını seçti.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasını geleneksel hale getirdiği belirten Diler, "Hem ülkemiz hem de dünya genelinde yakalanan en güzel anlar bizlerle paylaşılıyor. Biz de gönlümüzün seçtiği fotoğrafları oylayarak katkı verdik. AA'yı bu güzel kültürel etkinliği için tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.