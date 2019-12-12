Rektörler Malatya'da bir araya geldi - Son Dakika
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Rektörler Malatya'da bir araya geldi

6 saat önce

Malatya'da, "Rektörler Çalıştayı" toplantısı başladı.

Rektörler Malatya'da bir araya geldi, System.String[]

Malatya'da, "Rektörler Çalıştayı" toplantısı başladı.


İnönü Üniversitesi'nin ev sahipliğinde üniversitelerin ortak sorunlarını belirlemeye yönelik Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Üyesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı koordinatörlüğünde düzenlenen "Rektörler Çalıştayı" Rektörlük Senato Salonu'nda başladı.


Çalıştaya, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Necip Çamuşcu, Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Yükseköğretim Proje Geliştirme ve Destekleme Daire Başkanı Ayşegül Kutay Gündoğan'ın yanı sıra Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki üniversitelerin rektörleri katılıyor.


38 rektörün katılıdığı çalıştayda, "Eğitim-öğretim", "araştırma-geliştirme", "bilinirlik", "liderlik-motivasyon" konuları ele alınıyor.


Rektörler Çalıştayı iki gün sürecek ve toplam dört oturum gerçekleştirilecek. - MALATYA

Malatya İnönü Üniversitesi, Muammer Yaylalı, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:32 Kaynak: İHA
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