Rektörlerden 'Filistin için adalet ve insan hakları çağrısı' bildirisi - Son Dakika

Rektörlerden 'Filistin için adalet ve insan hakları çağrısı' bildirisi

18.05.2021 17:21
Rektörlerden 'Filistin için adalet ve insan hakları çağrısı' bildirisi, System.String[]

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, 'Filistin için Adalet ve İnsan Hakları Çağrısı' bildirisinin deklarasyonu için düzenlenen basın toplantısına çevrimiçi olarak katılım sağladı.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, 'Filistin için Adalet ve İnsan Hakları Çağrısı' bildirisinin deklarasyonu için düzenlenen basın toplantısına çevrimiçi olarak katılım sağladı.

OSTİM Teknik Üniversitesinde düzenlenen ve 10 üniversite rektörünün fiziki olarak katılım sağladığı basın toplantısına diğer üniversite rektörleri de uzaktan erişim yöntemiyle katıldı.

Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan toplantıda gerçekleştirdiği konuşmasında, şu görüşlere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğü ve liderliğinde, Türkiye'nin İslam dünyasında bu kanın, bu zulmün, acımasızlığın, insanlık dışı olaylara sessiz kalınamayacağını bütün benliğimizle, varlığımızla ortaya koymamız son derece anlamlı ve manidardır. Dolayısıyla bizim üniversiteler olarak bu zulme bütün varlığımızla destek verdiğimizi ortaya koymamız da hem Türkiye içerisinde hem de İslam coğrafyasında ve dünyada anlamlı ve önemli bir duruştur. Duruşumuz bu şekilde olduğunda inanıyorum ki İslam dünyasında da bir özgüven oluşacak ve Müslüman kardeşlerimiz yalnız ve kimsesiz olmadıklarını hissedeceklerdir. Hem Müslüman kardeşlerimiz adına hem de insanlık adına bu pervasızlığa dur dememiz; çocukları, kadınları, yaşlıları gözleri dönmüş bir şekilde katletmelerine duyarsız kalmamamız son derece önem arz etmektedir."

Ortak bildiri

Toplantıda 184 üniversite rektörünün imzaladığı bildiri 3 dilde okundu. Bildiri metninde şu açıklamalara yer verildi:

" İsrail, Gazze şeridinde yerleşik sivil ve savunmasız Filistin halkına yönelik uygulaya geldiği yaşam hakkını ortadan kaldıran şiddet, baskı ve saldırılara bir yenisini daha ekleyerek bebek, çocuk, kadın ve yaşlılar dahil çok sayıda masum sivil insanı öldürmüş, yaralamış, evsiz bırakmıştır.

İnsan haklarını umursamayan ve bir terör devleti haline gelen İsrail, dünya toplumunun gözü önünde, sistematik bir soykırım yoluyla çocuk, kadın ve yaşlı gözetmeden sivilleri öldürmeye, evlerini ve topraklarını gasp etmeye, tarım alanlarını yok etmeye devam etmektedir.

Aralıksız devam eden kanlı saldırılar sebebiyle üniversite rektörleri olarak uluslararası topluma sesleniyoruz:

Birleşmiş Milletler'in (BM) uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku ilkeleri çerçevesinde; saldırılar, yıkım ve tahliyeler durdurulmalı; onurlu yaşama haklarını garanti altına alan egemen bir devlet kurmaları için Filistin toplumuna gerekli destek gecikmeksizin verilmelidir.

Uluslararası yargı organlarının 1967 yılından bu yana İsrail askeri güçlerinin işgali altındaki Doğu Kudüs dahil Filistin topraklarında yargı yetkisine sahip olduklarına dair kararları mevcuttur. Bu kararlar, İsrail'in Filistin topraklarında işlemekte olduğu suçlardan dolayı hesap vermesinin ve söz konusu suçların sorumlularının tespit edilmesinin önünü açmaktadır. Bu doğrultuda, uluslararası insan hakları yargı kurumlarını İsrail'in hukuk ve insanlık dışı baskı ve saldırılarına karşı net bir tavır takınarak görevlerini yerine getirmeye ve saldırıları durdurmaya davet ediyoruz. Sorumluların yargılanmasını ve Filistin halkının zararlarının tazmin edilmesini de talep ediyoruz.

Bu bildiride imzası olan bizler; Filistin halkının, en doğal insan hakkı olan onurlu yaşama ve mülkiyet haklarının korunması hususunda verdiği mücadeleye saygı ile destek verdiğimizi ve daima yanlarında olacağımızı beyan ediyoruz. Ayrıca, akan kanın durması ve Filistinli çocuk, kadın ve yaşlılar başta olmak üzere saldırıların ortaya çıkarttığı acıların sonlandırılması için arabuluculuk dahil her türlü insani görevi üstlenmeye hazır olduğumuzu uluslararası kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." - ORDU

Rektörlerden 'Filistin için adalet ve insan hakları çağrısı' bildirisi
Rektörlerden 'Filistin için adalet ve insan hakları çağrısı' bildirisi

İnsan Hakları, Filistin, Rektör, Adalet, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rektörlerden 'Filistin için adalet ve insan hakları çağrısı' bildirisi - Son Dakika


Son Dakika

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