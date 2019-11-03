Son Dakika Haberleri: Rektörlerden Midyat'a ziyaret
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Rektörlerden Midyat'a ziyaret

7 saat önce

13 üniversite rektörü Mardin'in Midyat ilçesini gezdi.

13 üniversite rektörü Mardin'in Midyat ilçesini gezdi.

Tarihi ve kültürel mekanları ziyaret eden 13 üniversite rektörü daha sonra Midyat Kaymakamı Tekin Dündar ile bir restoranda buluştu.

Kaymakam Dündar akademisyenleri ilçede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş ise Batman'da düzenlenen toplantıya katıldıktan sonra Midyat'a geldiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Midyat ilçemizde bu nadide yerlerdendir. Bu coğrafyada ta büyük Selçuklulardan, Artuklulardan, Eyyubilerden, Osmanlılardan tarihi eserlere baktığınız zaman çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Buda sizi mutlu ediyor. Biz eski kültürümüz ile eski tarihimiz ile barışık bir şekilde yaşadığımız müddetçe inşallah ilelebet bu kültürü beraber yaşatacağımıza inanıyorum."

Programın ardından rektörler Telkari Tasarım ve Uygulama Merkezi'ni ziyaret etti.

Rektörlerden Midyat'a ziyaret

Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 05:47 Kaynak: AA
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