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Son Dakika Güncel Rektörlerden Prof.Dr. Kalan'a destek

Rektörlerden Prof.Dr. Kalan'a destek

7 saat önce

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan'a il içi ve il dışından gelen Rektörlerin ziyaretleri devam ediyor.

Rektörlerden Prof.Dr. Kalan'a destek, System.String[]

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan'a il içi ve il dışından gelen Rektörlerin ziyaretleri devam ediyor.


Akdeniz, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlerinin ziyaretinin ardından bu kez de Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile Rektör Yarımcısı Prof. Dr. Naci Çağlar, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan'a nezaket ziyareti gerçekleştirdi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Kalan, ALKÜ'nün hedefleri ve hayata geçirecekleri projeleri hakkında Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile fikir alışverişinde bulundu.


Ziyaretin sonunda, Rektör Kalan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'a teşekkür ederek "Alaaddin Keyubat Mührü" takdim etti. - ANTALYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:30 Kaynak: İHA
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