Rektörlerden tüm dünyaya Filistin için adalet ve insan hakları çağrısı - Son Dakika

Rektörlerden tüm dünyaya Filistin için adalet ve insan hakları çağrısı

20.05.2021 09:43
Rektörlerden tüm dünyaya Filistin için adalet ve insan hakları çağrısı, System.String[]

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in de katıldığı rektörler toplantısında 181 üniversite rektörü açıkladıkları bildiri ile insan hakları çağrısı yaparak İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırıları kınadı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in de katıldığı rektörler toplantısında 181 üniversite rektörü açıkladıkları bildiri ile insan hakları çağrısı yaparak İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırıları kınadı.

İsrail'in Filistin'e saldırısını kınayan üniversite rektörlerinin yayımladıkları kınama mesajında şu ifadelere yer verdi; "İsrail, Gazze şeridinde yerleşik sivil ve savunmasız Filistinlilere yönelik uygulamalara, yaşam hakkını ortadan kaldıran şiddet, baskı ve saldırılara bir yenisini daha ekleyerek bebek, çocuk, kadın ve yaşlılar dahil çok sayıda masum sivil insanı öldürmüş, yaralamış, evsiz bırakmıştır. İnsan haklarını umursamayan İsrail, dünya toplumunun gözü önünde, sistematik bir soykırım yoluyla bebek, çocuk, kadın ve yaşlı gözetmeden sivilleri öldürmeye, evlerini ve topraklarını gasp etmeye, tarım alanlarını yok etmeye devam etmektedir. Aralıksız devam eden kanlı saldırılar sebebiyle üniversite rektörleri olarak uluslararası topluma sesleniyoruz. Birleşmiş Milletler'in (BM) uluslararası insan hakları hukuku ilkeleri çerçevesinde saldırılar, yıkım ve tahliyeler durdurulmalı; onurlu yaşama haklarını garanti altına alan egemen bir devlet kurmaları için Filistin toplumuna gerekli destek gecikmeksizin verilmelidir. Uluslararası yargı organlarının 1967 yılından bu yana İsrail askeri güçlerinin işgali altındaki Doğu Kudüs dahil Filistin topraklarında yargı yetkisine sahip olduklarına dair kararları mevcuttur. Bu kararlar, İsrail'in Filistin topraklarında işlemekte olduğu suçlardan dolayı hesap vermesinin ve söz konusu suçların sorumlularının tespit edilmesinin önünü açmaktadır. Bu doğrultuda, uluslararası insan hakları yargı kurumlarını İsrail'in hukuk ve insanlık dışı baskı ve saldırılarına karşı net bir tavır takınarak görevlerini yerine getirmeye ve saldırıları durdurmaya davet ediyoruz. Sorumluların yargılanmasını ve Filistin halkının zararlarının tazmin edilmesini de talep ediyoruz. Bu bildiride imzası olan bizler, Filistinlilerin en doğal insan hakkı olan onurlu yaşama ve mülkiyet haklarının korunması hususunda verdiği mücadeleye saygı ile destek verdiğimizi ve daima yanlarında olacağımızı beyan ediyoruz. Ayrıca, akan kanın durması ve Filistinlilere yapılan saldırıların sonlandırılması için arabuluculuk dahil her türlü insani görevi üstlenmeye hazır olduğumuzu uluslararası kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." - AYDIN

Rektörlerden tüm dünyaya Filistin için adalet ve insan hakları çağrısı
Rektörlerden tüm dünyaya Filistin için adalet ve insan hakları çağrısı

İnsan Hakları, Üniversite, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rektörlerden tüm dünyaya Filistin için adalet ve insan hakları çağrısı - Son Dakika


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