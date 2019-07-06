Rektörlerden Vali Meral'e ziyaret

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül
'ün davetiyle Karaman'a gelen 12 üniversitenin rektörü, Vali Fahri Meral'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ağrı İbrahim Çeçen
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ardahan
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Artvin
Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Batman Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Aydın
Durmuş, Bitlis Eren Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Gümüşhane Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Hakkari Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İzmir
Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper
, Kırklareli
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür
, Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan
Karacoşkun, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk
'ün yanı sıra Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya
ve Uluslararası Rumi Medeniyetler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bilal Kuşpınar
'dan oluşan heyet, Rektör Akgül ile birlikte Vali Meral'in konuğu oldu.
Vali Meral ile bir süre sohbet ederek şehir ve üniversite hakkında değerlendirmelerde bulunan rektörler heyeti, hediye takdimleriyle birlikte makamdan uğurlandı. Üniversite rektörleri iki gün boyunca çeşitli etkinliklere katılarak Karaman'dan ayrılacaklar. - KARAMAN