REKTÖRLÜK BİNASINDA MEME KANSERİNE PEMBE IŞIKLI FARKINDALIK - Son Dakika
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REKTÖRLÜK BİNASINDA MEME KANSERİNE PEMBE IŞIKLI FARKINDALIK

06.10.2022 11:13

ERZURUM Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ), meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla rektörlük binası pembe renkle ışıklandırıldı.

ERZURUM Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ), meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla rektörlük binası pembe renkle ışıklandırıldı. Ekim ayı boyunca sürecek ışıklandırmanın yanı sıra kampüsteki ağaç ve direkler de pembe kurdelerle süslendi.

Ekim ayının 'Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı' olması sebebiyle ETÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından etkinlik düzenlendi. Kampüsteki direklere pembe kurdeleler bağlanırken, rektörlük binası da pembe renkle ışıklandırıldı. Ekim sonuna kadar, üniversite öğrencileri ve çalışanlar başta olmak üzere kadınları bilinçlendirmeyi hedefleyen Sağlık Bilimleri Fakültesi akademisyenleri, bir dizi bilimsel etkinlikler gerçekleştirecek.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIYOR

ETÜ Rektörü Prof.Dr. Bülent Çakmak, farkındalık oluşturmak için etkinlikleri desteklediklerini belirterek, Sağlık Bilimleri Fakültemizin koordinasyonunda böyle bir etkinliğin faydalı olacağını düşündük. Hekimlerimizin her zaman tavsiye ettiği gibi erken teşhis hayat kurtarıyor. Bu ayın meme kanseri bilinçlendirme ve farkındalık ayı olması sebebiyle böyle bir çalışmanın faydalı olacağını değerlendirdik. Rektörlük binamızı pembe renkle ışıklandırarak, kampüs alanındaki direklere astığımız pembe kurdelelerle farkındalığa katkı sunmayı istedik dedi. Meme kanserinin hem dünyada hem de Türkiye'deki kadın kanserleri içerisinde ilk sıralarda yer aldığını ve kadın kanserleri içerisinde ölüme en çok neden olan tür olduğunu belirten Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elanur Yılmaz Karabulutlu, şunları kaydetti Meme kanseri farkındalık ve bilinçlendirme ayı ilk olarak 2004 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerildi ve o yıldan beri ekim ayını biz kadınlarımızın meme kanseri konusunda farkındalığını artırmak için çeşitli etkinlikleri düzenlediğimiz bir ay olarak geçiriyoruz. Biz, bu ayda Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak çeşitli konferanslar düzenledik. Kadın çalışanlarımızın ve öğrencilerimizin bu noktada bilinçlenmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Erken teşhis kadınlarda hem tedavinin çok ciddi başarılar sağlamasına neden olmakta hem de meme kanserine yakalanmış bir kadında yaşam kalitesini ciddi anlamda yükseltmekte. Biz de bu bilinçle hareket ederek erken teşhis yöntemleri hakkında kadınlarımızı bilinçlendirmek istedik. Öğrencilerimiz ve çalışanlarımızda farkındalığı artırmak için üniversitemizdeki ışık direklerine pembe kurdeleler bağladık. Rektörlük binamız bu ekim ayı sürecinde pembe ışıklandırıldı. Meme kanseriyle ilgili özellikle 20 yaşından sonra her kadının kendi meme muayenesini ayda bir defa yapmasının faydalı olacağını aktaran Karabulutlu, Kadınlarımızın 40 yaşından sonra mutlaka 2 yılda bir mamografi çektirmesini öneriyoruz. Sağlık Bakanlığımızın meme kanseri tarama programları yürütülüyor. Aile sağlığı merkezlerinde 40-69 yaş aralığında olan kadınlarımız mamografi çekimleri için yönlendiriliyorlar. Bu noktada hem bilgilendirme yapılıyor hem de mamografi çekimleriyle erken tanı sağlanmış oluyor diye konuştu.

EMZİRME SÜRECİNDE KANSERE YAKALANABİLİR

Kadınlar arasında 'süt emziren kadın meme kanseri olmaz' gibi bir yanlış bilgi olduğuna da dikkati çeken Karabulutlu, sözlerini şöyle tamamladı Böyle bir gerçeklik yok. Ne yazık ki halkımız içerisinde böyle yanlış bilgiler var. Biz aslında sağlık profesyonelleri olarak sadece ekim ayında değil tüm zamanlarda da halkımızda mevcut olan bu yanlış bilgileri de düzeltmek adına bilinçlendirme toplantılarımızı hep yapıyoruz. Emzirme sürecinde de kansere yakalanabilir. Bu yüzden de işte emzirme döneminde meme yapısındaki değişiklikler ne yazık ki kadınları yanlış yönlendirebiliyor böyle bir yanlış bilgi. 'Nasıl olsa kanser olmam mememde var olan bir kitle ya da elime gelen bir yumru kanser değildir' gibi yanlış bir yaklaşımla bazen erken tanıda önlenmiş olabiliyor. Çünkü meme kanseri geç dönemde fark edildiğinde ne yazık ki tedavi şansı düşebiliyor. O yüzden mutlaka erken dönemde teşhisin sağlanması önemli. Eğer öyle bir dönemde de kadınlarımız, ellerine gelen bir kitle varsa mutlaka bir genel cerrahi uzmanına gidip bir mamografi çektirmeli ya da klinik meme ultrasonu ile sonucu netleştirmeleri gerekiyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

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