Rektörlük Eys Denetleme Ekibi Tarafından İç Denetleme Amacıyla Birimimize Ziyaret Gerçekleştirildi 23-06-2021
27.06.2021 11:07
Üniversitemiz Entegre Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında birimlerimizin dış denetime hazır hale getirilmesi ve standartların içselleştirilmesi için Rektörlük EYS Denetleme Ekibi tarafından Şarköy Meslek Yüksekokulumuza iç denetleme amacıyla ziyaret gerçekleştirilmiştir.
Üniversitemiz Entegre Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında birimlerimizin dış denetime hazır hale getirilmesi ve standartların içselleştirilmesi için Rektörlük EYS Denetleme Ekibi tarafından Şarköy Meslek Yüksekokulumuza iç denetleme amacıyla ziyaret gerçekleştirilmiştir.
Toplum, Son Dakika
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › Rektörlük Eys Denetleme Ekibi Tarafından İç Denetleme Amacıyla Birimimize Ziyaret Gerçekleştirildi 23-06-2021 - Son Dakika
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