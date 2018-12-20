Rektörlük İnceleme Başlattı
2 saat önce
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, kamuoyunda yer alan Hatice Akkol hadisesiyle alakalı herhangi bir ihmalin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldığını açıkladı.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
, kamuoyunda yer alan Hatice
Akkol hadisesiyle alakalı herhangi bir ihmalin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldığını açıkladı.
BEÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunda yer alan Hatice Akkol'un 10 Aralık
2018 günü Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne getirildiği, 22 haftalık hamile olan Akkol'un akut apandisit tanısı ile acil ameliyata alındığı belirtildi.
Yapılan açıklamada olayla ilgili herhangi bir ihmalin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla rektörlük tarafından inceleme başlatıldığı belirtilerek şöyle denildi:
"Yazılı ve görsel medyada yer alan ve Hatice Akkol isimli vatandaşımızın yaşadığı üzücü hadise ile ilgili olarak Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimizden alınan bilgiler doğrultusunda açıklama yapılmasına gerek duyulmuştur. 10.12.2018 tarihinde Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimize getirilen, yaklaşık 22 haftalık hamile olan Hatice Akkol, akut apandisit tanısı ile acil ameliyata alınmış, Genel Cerrahi Servisinde yer olmaması nedeniyle Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisinde takibe alınmıştır. Ameliyat sonrası kadın doğum ve genel cerrahi tarafından takibi yapılan hastamızın 12.12.2018 tarihinde saat 00: 10 civarında kanamasının olması nedeni ile ilgili doktorlar tarafından gerekli müdahaleler ivedi olarak yapılmıştır. Yenidoğan
Yoğun Bakım Servisine alınan "400 gr fetüs" yapılan tüm tıbbi müdahalelere yanıt vermemiştir. Bu elim hadise ile ilgili herhangi bir ihmalin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Rektörlüğümüz tarafından inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:52 Kaynak: İHA
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