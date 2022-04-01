Amasya Üniversitesi Rektörlüğü doktorların kavgasına ilişkin idari inceleme başlattı - Son Dakika
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Amasya Üniversitesi Rektörlüğü doktorların kavgasına ilişkin idari inceleme başlattı

01.04.2022 19:07
Amasya Üniversitesi Rektörlüğü doktorların kavgasına ilişkin idari inceleme başlattı

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünün Tıp Fakültesinde görevli iki doktor arasında yaşanan kavgayla ilgili idari inceleme başlattığı bildirildi.

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünün Tıp Fakültesinde görevli iki doktor arasında yaşanan kavgayla ilgili idari inceleme başlattığı bildirildi.

Amasya Üniversitesinden yapılan açıklamada, Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iki hekim arasında yaşanan ve medyaya yansıyan olumsuz olayın üniversiteyi derinden üzdüğü belirtildi.

Açıklamada, "İçinden geçtiğimiz salgın günlerinde ülkece göz bebeğimiz olan sağlık çalışanlarımız ile ilgili tezvirat üretilmemesi adına Rektörlüğümüz tarafından konuya dair idari incelemenin başlatıldığı ve böylesi olayların tekrar etmemesi için gerekli önlemlerin alındığı kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Olayın geçmişi

Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamit Serdar Başbuğ ile Kalp Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi E.K. arasında 30 Mart'ta evrak imzalama konusu yüzünden tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.K. darbedilmişti.

Burnu kırılan ve aldığı darbeler sonucu yere yığılan E.K'yi mesai arkadaşları sedyeyle fakültenin karşısında bulunan Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırmıştı.

Doktoru darbettiği iddia edilen Prof. Dr. Hamit Serdar Başbuğ, anlatılanların gerçeği yansıtmadığını savunmuş ancak böyle bir olay yaşandığı için çok üzgün olduğunu belirtmişti. Kamuoyundan özür dileyen Başbuğ, "Doktora şiddetin bu kadar ayyuka çıktığı bir dönemde doktorların kendi arasında bu şekilde bir kavga olması da tabii ki hoş değil. Ben bunu önemsiyorum. Böyle bir şey oldu. Bir kaza gibi düşünmek lazım. Kendisine de geçmiş olsun." açıklamasında bulunmuştu.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı da konuyla ilgili soruşturma başlattıklarını açıklamıştı.

Öte yandan, soruşturma kapsamında üniversitedeki akademik görevine devam edecek olan Prof. Dr. Hamit Serdar Başbuğ'un, hastanedeki muayene görevinin ise askıya alındığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amasya Üniversitesi Rektörlüğü doktorların kavgasına ilişkin idari inceleme başlattı - Son Dakika


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