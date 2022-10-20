Rektörü Şahin, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Trampa'yı ziyaret etti - Son Dakika
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Rektörü Şahin, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Trampa'yı ziyaret etti

20.10.2022 09:14
Rektörü Şahin, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Trampa'yı ziyaret etti

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa'yı ziyaret etti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa'yı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İskeçe'de gerçekleşen ziyarette Rektör Şahin, Trampa'ya yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Rektör Şahin ile Trampa, Batı Trakya Müslüman Türkleri'yle ilgili meseleleri ele alarak fikir alışverişinde bulundu.

Ziyarette müftü Trampa, Şahin'e "İskeçe Cami ve Mescitleri" kitabını takdim etti.

Şahin, üniversite olarak Rumeli ve Batı Trakya Müslüman-Türk toplumunun her daim yanında olduklarını belirtti.

Ziyarette Şahin'e NKÜ Dış İlişikler Uygulama ve Araştırma Merkezi (NAKDİM) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hasan Selçuk Eti de eşlik etti.

Kaynak: AA
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Namık Kemal Üniversitesi, Batı Trakya, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rektörü Şahin, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Trampa'yı ziyaret etti - Son Dakika

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