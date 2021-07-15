Rektörümüz 15 Temmuz programına katıldı - Son Dakika

Rektörümüz 15 Temmuz programına katıldı Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk ALDEMİR, Aydın Valiliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Törenlerine katıldı.

Tellidede Mezarlığı'nda bulunan şehitlikte başlayan törene, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz, ve Genel Sekreter V. Doç. Dr. İbrahim Gökdaş da katıldı.

Saygı Duruşu ve istiklal Marşı'nın ardından Çelenk Koyma Töreni düzenlendi. Vali Hüseyin Aksoy'un Şeref Defterini imzalamasının ardından İl Müftüsü Ercan Aksu'nun okuduğu dua ile şehitleriniz yad edildi. Program Kemer Mezarlığı'nda bulunan şehitlik ziyaretiyle devam etti.

Gündüz ve gece programları olarak 2 bölümde düzenlenen törenlerin gündüz programlarının son bölümünde, il protokolü Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan Şehitler Abidesi'ne ve Şehitler Anıtı'na karanfiller koyarak dua etti. Gündüz programı Bey Camii'nde okunan Mevlid-i Şerifin ardından sona erdi.