Rektörümüz Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunu Ziyaret Etti - Son Dakika
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Rektörümüz Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunu Ziyaret Etti

08.12.2021 18:13
Rektörümüz Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunu Ziyaret Etti

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulumuza ziyaret gerçekleştirdi.

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulumuza ziyaret gerçekleştirdi.

Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Önder Dilek tarafından karşılanan Rektörümüz, yüksekokul bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından akademik ve idari personel ile bir araya gelen Rektörümüz, ihtiyaç ve talepler hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla merkez kampüsten uzakta olan gerek yüksekokullarımızı gerekse meslek yüksekokullarımızı sık sık ziyaret ettiklerini belirtti.

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, kampüsteki incelemeleri sırasında öğrencilerle de sohbet ederek eğitim-öğretim süreçlerini ve kampüsle ilgili düşüncelerini sordu.

RTEÜ BASIN

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Kaynak: Habermetre

Hüseyin Karaman, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Rektörümüz Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunu Ziyaret Etti - Son Dakika

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