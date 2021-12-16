Rektörümüz Nurettin Topçu'yu Anlattı - Son Dakika
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Rektörümüz Nurettin Topçu'yu Anlattı

16.12.2021 00:14
Rektörümüz Nurettin Topçu'yu Anlattı

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Rize Müftü Yusuf Karaali Dini Yüksek İhtisas Merkezinde düzenlenen programda "Ahlak Davasına Adanmış Bir Ömür- Nurettin Topçu" konu başlığı altında konferans verdi.

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Rize Müftü Yusuf Karaali Dini Yüksek İhtisas Merkezinde düzenlenen programda "Ahlak Davasına Adanmış Bir Ömür- Nurettin Topçu" konu başlığı altında konferans verdi.

Konferans öncesi Rize Müftü Yusuf Karaali Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Seyit Badır Rektörümüzü makamında ağırladı.

Görüşme sonunda Rektörümüz Seyit Badır'a günün anısına Üniversitemiz tarafından hazırlanan "İlk Çağ'dan Günümüze Rize" adlı külliyatı hediye etti.

Ardından Dini Yüksek İhtisas Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa geçildi.

Rize Müftü Yusuf Karaali Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Seyit Badır'ın selamlama konuşmalarının ardından Rektörümüz, ülkemizin yetiştirdiği en önemli fikir, ruh ve gönül insanı olan Nurettin Topçu'yu anlattı.

Topçu'nun idealist bir yazar, güçlü bir ahlakçı, bilge ve filozof bir insan olmasına rağmen gençler tarafından gereğince tanınmadığını dile getiren Rektörümüz: "Tam 40 yıl milli eğitime emek verdiği ve Türkiye'nin Maarif Davası adlı eseriyle Türk Milli Eğitimi'nin felsefesini ortaya koyduğu halde genç eğitimcilerimiz tanımıyor, 'Kültür ve Medeniyet' isimli eseriyle kültürümüzün felsefesini yaptığı halde kültür adamlarımız tanımıyor, 'İslam ve İnsan' adlı eseriyle düşünen insan ile İslam'ın ilişkisini anlattığı halde genç ilahiyatçılarımız tanımıyor; belki hepsinden önemlisi "Gençler! Bütün yükü mesuliyet olan ideal sizi bekliyor! " diye hitap ettiği gençliğimiz tanımıyor. " dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, hayatının her döneminde ahlaktan ve ilkelerinden taviz vermeyen ve bunun için de bedel ödeyen idealist düşünce insanı Nurettin Topçu hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verdi.

Program sonunda Rektörümüze tablo hediye edildi.

RTEÜ BASIN

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Rektörümüz Nurettin Topçu'yu Anlattı - Son Dakika

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