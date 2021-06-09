Rektörümüz Öğrencilere Çay İkram Etti - Son Dakika

Rektörümüz Öğrencilere Çay İkram Etti Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Merkez Kampüsümüzde ders çalışan öğrencilere çay ikram etti.

Öğrencilerimize Kavuşmayı Bekliyoruz

Üniversitemiz Kampüsünün öğrenciler ile anlam kazandığını ve güçlendiğini vurgulayan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, " Eylül'de başlayacak olan 2021-2022 Akademik Yılını ve öğrencilerimize kavuşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. " dedi.

ADÜ'lü Olmak Ayrıcalıktır

Pandemi sürecinde öğrencilerimizin normal bir eğitim sürecinde yaşadığı gibi hiçbir problemle karşılaşmadan eğitimlerine devam ettiklerini vurgulayan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Üniversitemiz yükselen bir değer. Pandemi sürecini de kesintiye uğramayan eğitimimiz ve güçlü bilimsel çalışmalarımızla başarıyla atlattık. Evlatlarımız olarak gördüğümüz öğrencilerimizi Kampüsümüzde görmeyi bekliyoruz artık. 'ADÜ'lü olmak ayrıcalıktır. ' Bilimsel çalışmalarımız, sosyal ve kültürel faaliyetlerimiz ile Üniversitemizde okuyan her öğrenci bu ayrıcalığı hissedecektir. " dedi.