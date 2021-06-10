Rektörümuz Prof.Dr. Mümin Şahin Sports Tv Canlı Yayınına Konuk Olarak Üniversitemiz ve Yüksekokulumuz Hakkında Bilgiler Verdi 02-03-2021 - Son Dakika

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN Sports TV'de Eren YAZICIOĞLU ve Recep TOSUN'un sunduğu 'Güreş Dünyası' Programına konuk oldu.

Üniversitemiz ve Yüksekokulumuz hakkında bilgiler veren Rektörümüz Yüksekokulumuzda Yağlı Güreş branşı için kontenjan verileceğinin müjdesini izleyiciler ile paylaşırken, Yüksekokulumuza kurulmak üzere olan Performans Laboratuvarı ile ilgili bilgiler de vererek Yüksekokulumuzun bölge paydaşlarına ve ülkemize hizmet etmeye devam edeceğini belirttiler.

Rektörümüz Sn. Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e süreçte Yüksekokulumuza gösterdikleri ilgi ve verdikleri katkı için teşekkür ederiz.

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