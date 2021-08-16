Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Yaz Okula Kayıtlı Öğrencilerle Birlikte Spor Yaptı - Son Dakika
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Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Yaz Okula Kayıtlı Öğrencilerle Birlikte Spor Yaptı

Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Yaz Okula Kayıtlı Öğrencilerle Birlikte Spor Yaptı

16.08.2021 12:31

Bilimsel ve akademik çalışmalara verdiği önem kadar sanatsal ve sportif etkinliklerde de büyük önem veren Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Gazi Üniversitesi Spor Kulübüne kayıtlı yaz okulu öğrencileriyle birlikte spor yaptı.

Bilimsel ve akademik çalışmalara verdiği önem kadar sanatsal ve sportif etkinliklerde de büyük önem veren Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Gazi Üniversitesi Spor Kulübüne kayıtlı yaz okulu öğrencileriyle birlikte spor yaptı.

Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Bayındır, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Erdal Zorba, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kahraman Güngör, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Gerçekleştirilen etkinlikler sonrası Üniversitemiz Spor kulübü ve yaz okulu hakkında bilgiler alan Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, program sonrası öğrencilerle sohbet etti.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Yaz Okula Kayıtlı Öğrencilerle Birlikte Spor Yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Yaz Okula Kayıtlı Öğrencilerle Birlikte Spor Yaptı - Son Dakika
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