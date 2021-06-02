Rektörümüz Prof. Dr. Turgay Uzun'dan İade-İ Ziyaret - Son Dakika

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne iade-i ziyarette bulundu.

Rektörümüz Prof. Dr. Turgay Uzun, iade-i ziyaretlerin ilkini Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne gerçekleştirdi. Burada Müdür Reşat Yıldız ile bir araya gelen Rektörümüz Prof. Dr. Turgay Uzun, Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü ile ilgili işbirliğinin de gündeme geldiği ziyarette Rektörümüz Prof. Dr. Turgay Uzun, misafirperverliği için Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü Müdürü Reşat Yıldız'a teşekkür etti.

Daha sonra İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'nü ziyaret eden Rektörümüz Prof. Dr. Turgay Uzun, burada İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Adnan Gizlice ile bir araya geldi.

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü hakkında bilgiler alan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, ziyarette, kamu ile sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonun ve işbirliğinin sağlanması, güçlendirilmesi, sivil toplum kuruluşlarının etkinliğinin artırılması ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, iade-i ziyaretler kapsamında son olarak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hakkında bilgileri Müdür Serhat Yıldız'dan alan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, afet ve acil durumlar hakkında iki kurum arasında ortak çalışmaların neler olabileceği konusunda bilgi alışverişinde bulunduğunu ifade etti. Ziyarette İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Şube Müdürleri Mehmet Berdan Uçar ve Ömer Ömeroğlu da hazır bulundu.

İade-i ziyaretler kapsamında konuşan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi olarak şehir-üniversite ve kamu işbirliğini önemsemekte ve çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürmekteyiz. Üniversitemiz ve Osmaniye'miz için elimizden geleni yapacağız" sözlerini kaydetti.