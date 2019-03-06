Son Dakika Haberleri: Rektörün Zırhlı Makam Aracı İade Edildi

Rektörün Zırhlı Makam Aracı İade Edildi

1 saat önce

BARTIN Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'un kullandığı zırhlı makam aracı, kiralama sürecinin bitimine 22 ay kala firmaya iade edildi.

Rektörün Zırhlı Makam Aracı İade Edildi, System.String[]
BARTIN Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'un kullandığı zırhlı makam aracı, kiralama sürecinin bitimine 22 ay kala firmaya iade edildi.

Araç kiralama ihalesini 14 ay önce şartnamede belirtilen talepleri karşılayarak kazanan firma, Bartın Üniversitesi'ne Audi A6 marka zırhlı otomobili, sıfır kilometre olarak teslim etti. Kiralama ihalesinin süresi 3 yıl, bedeli ise 335 bin lira olarak belirlendi. Kiralama ihale sürecinin bitimine 22 ay kala, firmanın Aralık ayında alması gereken hak edişi, Bartın Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yüklenici firmanın yaşadığı ihtilaflı bir hukuki durum gerekçe gösterilerek, ödenmedi. Yüklenici firma ihtarname çekti. Bunun üzerine araç 1 Şubat tarihinde iade edildi. Aracın 14 ayda 84 bin kilometre yol yaptığı belirtildi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Makam aracının geri alınması diye bir şey yok. Biz bir vesile ile geri iade ettik. Ama geri alınma diye bir şey yok. Biz fesh ettik, arabayı geri iade ettik. Yüklenici firmanın geri alması gibi bir durum söz konusu değildir" dedi.

- Bartın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:09 Kaynak: DHA

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