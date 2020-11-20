Rektum kanseri Iraklı hasta Sivas'ta sağlığına kavuştu - Son Dakika

Rektum kanseri Iraklı hasta Sivas'ta sağlığına kavuştu

20.11.2020 12:21
Rektum kanseri Iraklı hasta Sivas'ta sağlığına kavuştu, System.String[]

Iraklı Sameerah Kadhım Sayyıd, şubat ayında büyük abdestini yaparken kan gelmeye başladı, hasta şikayetleri kontrol edilemez hale gelince hekime başvurdu.

Iraklı Sameerah Kadhım Sayyıd, şubat ayında büyük abdestini yaparken kan gelmeye başladı, hasta şikayetleri kontrol edilemez hale gelince hekime başvurdu. Herhangi bir sonuç alamayan hasta araştırmaya devam etti ve yine Irak'ta kolonoskopi yaptırabileceği bir merkeze gitti. Yapılan kolonoskopide hastada tümör tespit edildi ve ameliyat olması gerektiği söylendi.

3 ÜLKEDEN HEKİM ARAŞTIRDI

Hindistan, Lübnan ve Türkiye'deki yakınlarına raporlarını ileten Sayyıd, Medicana Sivas Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Atabey'e ulaştı. Atabey ilk değerlendirmelerinin ardından bu ameliyatı kapalı yöntemle ve makatın kapatılmadan yapılmasının da mümkün olduğunu hasta yakınlarına iletti. Hasta Sivas'a geldikten sonra Atabey hastanın fiziki muayenesini de gerçekleştirdikten sonra Low Anterior Rezeksiyon diye adlandırılan aşağı rektum kanseri ameliyatını yaptı ve sonraki tedavisinin ardından taburcu olup, memleketine gitti.

'TÜRKİYE'DEKİ HASTANE VE HEKİM İMKANLARI ÇOK GÜZEL'

Sağlığına kavuşan Sameerah Kadhım Sayyıd, "Irak'ta birçok doktora gittik. Maalesef sonuç alamadık. En son gittiğimi hekim kolonoskopi yaptı ve rektum kanseri tanısı koydu, ameliyat önerdi. Hindistan, Lübnan ve Türkiye'de yakınlarım aracılığı ile ameliyat olacak hekim araştırmaya başladık. Türkiye'den Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Atabey'e ulaştık. Sağ olsun hocamız ameliyatı kapalı ve makatı kapatmadan yapacağını söyledi. Covid 19'dan dolayı Türkiye'ye uçuşlar kalktığı için o dönem gelemedik ve Hindistan'da 28 kür ışın tedavisi aldık. Uçuşlar açılınca da daha önce görüşüp araştırdığımız hocamıza Sivas' a geldik. Hocamız başarılı bir ameliyat gerçekleştiğini söyledi. Buradaki hekim imkanları, hastane çok güzel. Hekimimiz ve hemşirelerimiz çok ilgilendiler. Kendimizi evimizde hissettirdiler. Ameliyat sonrası 5 gün yatışın ardından memleketimize gidiyoruz. Hekimimiz ile sürekli iletişimde olacağız. Allah ondan razı olsun" dedi.

'ULUSLARARASI ALANDA TERCİH ARAŞTIRILIP TERCİH EDİLMEK GURUR VERİCİ'

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Atabey ise, "Hasta, yakınları aracılığı ile bize ulaştı. Irak'ta yapılan tetkikleri incelediğimizde hastanın rektum kanseri olduğunu gördük. Irak'ta makatın kapatılması gerektiğini söylemişler. Biz bu ameliyatı kapalı yöntemle ve makatın kapatılmadan tarafımızca yapılabileceğini ilettik. Maalesef Covit nedeniyle belli bir süre gelemediler. Uçuşlar açılınca Sivas'a geldiler. Fiziki muayenenin ardından Low Anterior Rezeksiyon diye adlandırılan aşağı rektum kanseri ameliyatını planladık. Hazırlıkların ardından yaklaşık 5 saat süren başarılı bir ameliyat geçirdik. 4 adet yarım santim ile 1 santim aralığındaki kesilerle tümöre müdahale edildi. Hastamızı yatağa aldıktan 4 saat ayağa kalkıp gezdirdik. Takip tedavilerine devam ettik ve 5'inci gün şifa ile taburcu ediyoruz. Aslında bu tarz hastalarımızı 2 gün içerisinde taburcu ediyoruz. Fakat hastamız tekrar Irak'a döneceği için takip süresini biraz uzattık. Hastamıza geçmiş olsun dileklerimi tekrar iletiyorum. Ülke olarak ciddi anlamda sağlık turizmi açısından tercih edilen merkezler oldukça fazla. Medicana Sivas Hastanesi olarak büyük ameliyat olarak nitelendirilen A grubu ameliyatları yapmaktan ve uluslararası kalitede hizmet vererek hastaların tercihi haline gelmekten gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Rektum kanseri Iraklı hasta Sivas'ta sağlığına kavuştu
Rektum kanseri Iraklı hasta Sivas'ta sağlığına kavuştu

Hindistan, Türkiye, Sivas, Irak, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Sağlık Rektum kanseri Iraklı hasta Sivas'ta sağlığına kavuştu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yeni Merih Demiral olması beklenen Berke Önde, Vitoria'dan ayrıldı Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya bir tepki de Cemil Çiçek'ten geldi: Kabul edilemez Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan görevinden istifa etti Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı Üstüne gelen motosikletliyi uyardığı için çocuklarının gözü önünde feci şekilde dövüldü "Bugüne kadar sustum" diyen Gökçek'ten Arınç'a çok sert sözler: Sen ne biçim AK Partilisin Vali yardımcısı, annesini ve kardeşini öldürdüğü çifte cinayette şarjör değiştirip 18 kurşun sıkmış
Son Dakika! Kreşlerde 5 gün yüz yüze eğitim olacak Son Dakika! Kreşlerde 5 gün yüz yüze eğitim olacak         
12:26
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın faiz artırımına ilk yorum Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın faiz artırımına ilk yorum         
12:11
AK Parti Grup Başkanı Vekili Özlem Zengin güzel haberi verdi: Bütçe kanunundan sonra hayvan hakları kanunumuzu yapacağız AK Parti Grup Başkanı Vekili Özlem Zengin güzel haberi verdi: Bütçe kanunundan sonra hayvan hakları kanunumuzu yapacağız         
11:43
Dünyaca ünlü yatırımcı Mobius, Merkez Bankası'nın faiz artırımını değerlendirdi: Türk piyasalarına güven artacak Dünyaca ünlü yatırımcı Mobius, Merkez Bankası'nın faiz artırımını değerlendirdi: Türk piyasalarına güven artacak         
10:46
Luciano Fenerbahçe'ye Kaio Jorge'yi önerdi, Emre Belözoğlu hayran kaldı Luciano Fenerbahçe'ye Kaio Jorge'yi önerdi, Emre Belözoğlu hayran kaldı         
10:35
Alman polisi canlı yayını basarak doktoru tutukladı Alman polisi canlı yayını basarak doktoru tutukladı         
10:17
1 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak! Oto lastikçilerde kış lastiği mesaisi yaşanıyor 1 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak! Oto lastikçilerde kış lastiği mesaisi yaşanıyor         
09:58
Sahte çek ve senetle dolandırılan 30 besicinin ahırında, horoz ve tavuklar kaldı Sahte çek ve senetle dolandırılan 30 besicinin ahırında, horoz ve tavuklar kaldı         
09:55
Daha önce 2 kez ceza yiyen Merve Boluğur yine maskesiz görüntülendi Daha önce 2 kez ceza yiyen Merve Boluğur yine maskesiz görüntülendi         
09:29
İstanbul Havalimanı'nda Trump'ın kullandığı koronavirüs ilacı yakalandı İstanbul Havalimanı'nda Trump'ın kullandığı koronavirüs ilacı yakalandı         
09:22
Son Dakika: Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısı Avrupa Birliği'nde 280 lira olacak Son Dakika: Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısı Avrupa Birliği'nde 280 lira olacak         
09:16
Divle peynirine talep artınca 60 yıldır kullanılmayan mağarada da üretime başlanıyor Divle peynirine talep artınca 60 yıldır kullanılmayan mağarada da üretime başlanıyor         
08:43
MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı belli oldu MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı belli oldu         
07:31
Takla atan araçtan kurtulan alkollü sürücü isyan etti: Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım Takla atan araçtan kurtulan alkollü sürücü isyan etti: Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım         
01:00
Oyuncu Didem Balçın, hamile olduğunu açıkladı Oyuncu Didem Balçın, hamile olduğunu açıkladı         
21:05
Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı         
16:44
Youtuber Çağdaş Özsarı'yı, aslan balığı zehirledi Youtuber Çağdaş Özsarı'yı, aslan balığı zehirledi         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2020 13:21:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rektum kanseri Iraklı hasta Sivas'ta sağlığına kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei