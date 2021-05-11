Rektum Kanseri Nedir? Rektum Nedenleri, Belirtileri, Evreleri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika

Rektum Kanseri Nedir? Rektum Nedenleri, Belirtileri, Evreleri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

11.05.2021 02:58
Rektum Kanseri Nedir? Rektum Nedenleri, Belirtileri, Evreleri ve Tedavisi Hakkında Bilgi, System.String[]

Kolonun makata yakınında yer alan ilk 12 santimetrelik kısmında rektum ismi verilir. Bu kısımdan kaynaklanan kötü huylu tümörlere de rektum kanseri adı verilmektedir.

Kolonun makata yakınında yer alan ilk 12 santimetrelik kısmında rektum ismi verilir. Bu kısımdan kaynaklanan kötü huylu tümörlere de rektum kanseri adı verilmektedir. Genel olarak 35 yaştan sonra sıklığı artar ve en çok 50 yaş sonrasında rastlanılır.

Rektum Kanseri Nedir?

Rektum; kolonun makata doğru uzanan bölümünün son 12 santimetrelik kısmına verilen isimdir. Bu kısımda gelişen kötü huylu tümörlerden ötürü ortaya çıkan hastalık ise rektum kanseri şeklinde isimlendirilir. Çoğu zaman kalın bağırsakta ortaya çıkan adenomatöz poliplerden ötürü de ortaya çıkmaktadır. Rektum kanserine yakalanan kişilerin yaklaşık olarak yüzde kırkı 40 yaş üstündedir. 40 yaş sonrasında her on senede bir rektum kanseri riski, iki katına çıkmaktadır. Bununla beraber ailesinde herhangi kanser çeşidi geçmişi bulunan bireyler daha yüksek risk grubunda bulunur.

Rektum Kanseri Nedenleri Nelerdir?

Rektum kanseri; rektumda bulunan sağlıklı hücrelerin DNA'larında hataların gelişmesiyle beraber oluşur. Pek çok vakada ise bu hataların sebebi bilinmemektedir. Sağlıklı olan hücreler; vücut fonksiyonlarının normal sürdürülmesi hedefiyle sürekli bir şekilde büyüyerek bölünürler. Fakat DNA hasar aldığı zaman ve hücre kanserli bir hale geldiği zaman yeni hücrelere gerek olmasa bile hücre bölünmeleri sürer. Hücreler biriktiği zaman tümör oluştururlar. Zaman içerisinde kanser hücreleri; etraftaki normal dokuları ele geçirerek yok edecek biçimde büyüyebilmektedir. Kanserli hücreler, vücudun başka bölümlerine gidebilirler.

Rektum Kanseri Belirtileri

Kolon kanserinin başlangıcı, bağırsak içerisindeki poliplerdir. Fakat polipler, başlarda hiçbir yakınmaya neden olmayabilir. Polipler kanserleşmeye başlayınca, büyüdüklerine veya sayıları artınca bireyin bağırsak alışkanlıklarında değişikliklere neden olurlar. Bunlar;

Karnın ağrıması, istenmeyen kilo kaybı ve iştahsızlık,

Dışkının kalınlığının incelmesi, dışkıyla karışık kan gelmesi veya tuvalete çıktıktan hemen sonra makattan kan gelmesi,

Yeni başlayan kabızlık veya tam terci dışkı kıvamında ya da kokusunda farklılık,

Demir eksikliğiyle meydana gelen kansızlık olarak sıralanabilir.

Bu belirtiler tek başına rektum kanserine işaret değildir. Ancak bu şikayetlerin olması halinde gereken kontroller adına hekime başvurulmalıdır.

Rektum Kanseri Evreleri

Evre 0: Rektum kanserinin yalnızca mukoza içerisinde sınırlı olduğu belirtilebilir. Hastalığın başlangıcıdır. Rahatsızlığın lenf veya kan yoluyla vücuda dağılma olasılığı yoktur.

Evre 1: Kanser hücrelerinin bağırsak duvarı içerisinde sınırlı olduğu belirtilebilir. Bağırsak duvarının dışına geçmemiş olup, lenf bezleri ve yoluyla vücuda yayılmamıştır.

Evre 2: Rektum kanseri; bütün bağırsağı aşmış ya da komşu organlara yayılmıştır ancak lenf bezlerine yayılmamıştır.

Evre 3: Rektum kanserinin bağırsak duvarı içerisindeki yerleşimine bakılmadan kanser, lenf bezlerine de yayılmıştır.

Evre 4: Rektum kanseri, bağırsak duvarının yanı sıra uzak organlara da sıçramıştır.

Rektum Kanseri Tedavisi Hakkında Bilgi

Rektum kanseri tedavisi için ilk tedavi seçeneği cerrahidir. Cerrahide hedef; kanserleşen dokuyla beraber tümörsüz alan sağlanacak biçimde dokunun da alınmasıdır. Günümüzde kapalı metot rektum ameliyatlarıyla beraber rektum kanseri tedavisi başarıyla yapılıp, hastanın yaşam kalitesi arttırılmaktadır.

Ancak tek başına cerrahi yaklaşım sonrasında tekrarlanma oranı yüksek olduğundan tümörün alınmasından sonra kısa iyileşme dönemi geçirilerek, kemoterapi ya da radyoterapi içerikli tedavi planı uygulanır. Radyoterapi ve kemoterapi, hastaların ve hastalığın durumu değerlendirilip cerrahi işlemden önce yapılarak, kitle küçültülüp cerrahi girişimle tam rezeksiyon amaçlanır. Ameliyat öncesi radyoterapi ve kemoterapi uygulamasında hastalığın nüksetme oranının daha düşük olduğu ispat edilmiştir.

Rektum Kanseri Nedir? Rektum Nedenleri, Belirtileri, Evreleri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Kemoterapi, Kanser, Dna, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Rektum Kanseri Nedir? Rektum Nedenleri, Belirtileri, Evreleri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika Magazin


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