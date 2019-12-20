Türkiye'nin en büyük entegre dijital pazarlama şirketlerinden Related Digital, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan'ın Türkiye'nin veri güvenliği konusundaki açıklamalarına dikkat çekti. Related Digital CEO'su Sedat Kılıç, Türkiye'nin veri güvenliği konusunda son derece yetkin bir ülke olduğunu vurguladı.



Türkiye'nin en büyük entegre dijital pazarlama şirketlerinden Related Digital, Türkiye'nin veri güvenliği konusunda son derece yetkin bir ülke olduğunu vurguladı. Related Digital CEO'su Sedat Kılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan'ın son günlerde küresel teknoloji şirketlerinde yaşanan teknik ve veri güvenliği sorunları hakkındaki "Küresel şirketlerin çevremizdeki pek çok ülkeye servis vermekte sorunlar yaşadığını, bunların da ülkemizde hissedildiğini görüyoruz. Türkiye'deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır. Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalıdır" açıklamasını anımsatarak, "Şirket olarak, Fatih Sayan'ın açıklamalarına katılıyoruz" diye konuştu.



"Türkiye önemi bir yazılım ülkesi haline gelebilir"



"Son dönemde Çin ve Rusya, yerli teknoloji şirketlerini daha ileri düzeyde destekleyeceğini açıkladı. Benzer adımların devletimiz tarafından Türk şirketlerine de sunulması sektörün daha ileri noktalara ulaşması açısından son derece önemli" açıklamalarını yapan Kılıç, "Yeteneklerini dünya çapında birçok kez kanıtlayan Türk mühendislerin kıymetini bilerek; sektörde küresel anlamda ses getirecek işlere imza atılabilir. Türkiye böylece önemi bir yazılım ülkesi haline gelebilir. Şirket olarak, özellikle teknoloji ve veri gizliliği konusunda Türk mühendislerine güvenmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bu güven, yaşanan sorunları en aza indirgeyecektir. Türk şirketleri ve mühendisleri veri güvenliği sağlama konusunda son derece başarılı." diye konuştu.



"Tüm teknik altyapımız Türkiye'deki sunucularda duruyor"



Yaklaşık 20 yıldır teknoloji alanında hizmet sunduklarını söyleyen Kılıç, omnichannel (çoklu kanal) pazarlama platformu hizmetleri, yapay zeka destekli büyük veri analizi, segmentasyon, kişiselleştirme, pazarlama çözümleri ve ürün önerileriyle küresel ve ulusal bine yakın şirketin çözüm ortağı olduklarını belirtti.



"Türkiye'de teknoloji alanında öncü hizmetler sunuyoruz ve tüm teknik altyapımız Türkiye'deki sunucularda saklanıyor" ifadelerini kullanan Kılıç, "Tüm hizmetlerimizi Türk AR-GE mühendislerimiz aracılığıyla yürütüyoruz. Bu kapsamda Related Marketing Cloud Analytics ürünümüz ile tüm web analiz datasını KVKK'ya uygun biçimde Türkiye'de tutuyoruz. Finans, sigorta gibi veri güvenliğinin son derece önemli olduğu sektörler için veri güvenliği anlamında hayat kurtaran uygulamalarımız var. Özellikle finans kuruluşları için KVKK sorumluluğu içerisinde on premise hizmetlerimizle ileri düzeyde veri güvenliği sağlıyoruz." dedi. - İSTANBUL