Rembrandt'ın çırağına ait olduğu düşünülen tablo kendisinin çıktı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rembrandt'ın çırağına ait olduğu düşünülen tablo kendisinin çıktı - Son Dakika Dünya

Rembrandt'ın çırağına ait olduğu düşünülen tablo kendisinin çıktı

7 saat önce

Hollandalı ünlü ressam Rembrandt'ın atölyesinde çalışan isimsiz birine ait olduğu düşünülen tablonun aslında sanatçının kendisine ait olduğu ortaya çıktı

Rembrandt'ın çırağına ait olduğu düşünülen tablo kendisinin çıktı, System.String[]

Hollandalı ünlü ressam Rembrandt'ın atölyesinde çalışan bir kişinin çizdiği düşünülen tablonun aslında sanatçının kendisine ait olduğu ortaya çıktı.


Allentown Sanat Müzesinde sergilenen 'Bir Genç Kadının Portresi' isimli yağlı boya tablo on yıllardır Rembrandt Atölyesi imzasıyla sanatseverlerin ilgisine sunuluyordu.

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Ressam, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 06:34 
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