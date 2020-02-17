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Rembrandt'ın çırağına ait olduğu düşünülen tablo kendisinin çıktı
7 saat önce
Hollandalı ünlü ressam Rembrandt'ın atölyesinde çalışan isimsiz birine ait olduğu düşünülen tablonun aslında sanatçının kendisine ait olduğu ortaya çıktı
Hollandalı ünlü ressam Rembrandt'ın atölyesinde çalışan bir kişinin çizdiği düşünülen tablonun aslında sanatçının kendisine ait olduğu ortaya çıktı.
Allentown Sanat Müzesinde sergilenen 'Bir Genç Kadının Portresi' isimli yağlı boya tablo on yıllardır Rembrandt Atölyesi imzasıyla sanatseverlerin ilgisine sunuluyordu.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 06:34
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