Rembrandt'ın çırağına ait olduğu düşünülen tablo kendisinin çıktı

Hollandalı ünlü ressam Rembrandt'ın atölyesinde çalışan bir kişinin çizdiği düşünülen tablonun aslında sanatçının kendisine ait olduğu ortaya çıktı.



Allentown Sanat Müzesinde sergilenen 'Bir Genç Kadının Portresi' isimli yağlı boya tablo on yıllardır Rembrandt Atölyesi imzasıyla sanatseverlerin ilgisine sunuluyordu.