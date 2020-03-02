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Rembrandt’ın ünlü tablosu “Gece Devriyesi” restore ediliyor
40 dakika önce
Rembrandt'ın Gece Devriyesi adlı başyapıtının koruma çalışmasından geçirildiği proje kapsamında, AkzoNobel ve Rijksmuseum, tabloyu mümkün olan en iyi şekilde koruyup restore etmek için bilgi birikimleri ve deneyimlerini birleştiriyorlar.
Rembrandt'ın Gece Devriyesi adlı başyapıtının koruma çalışmasından geçirildiği proje kapsamında, AkzoNobel ve Rijksmuseum, tabloyu mümkün olan en iyi şekilde koruyup restore etmek için bilgi birikimleri ve deneyimlerini birleştiriyorlar.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:05
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