Remedy duyurdu! Max Payne Remastered geliyor - Son Dakika
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Remedy duyurdu! Max Payne Remastered geliyor

07.04.2022 09:44

Remedy Entertainment, Max Payne ve Max Payne 2: The Fall of Max Payne'i yeniden yapma kararı aldığını duyurdu. Şirket, Max Payne Remastered çalışmaları için Rockstar Games ile anlaştı.

Popüler klasik aksiyon oyunu Max Payne'in geri döndüğü duyuruldu. Geliştirici ekip Remedy Entertainment, Rockstar Games ile anlaşarak Max Payne ve Max Payne 2 için remastered çıkaracağını duyurdu.

MAX PAYNE REMASTERED GELİYOR

Rockstar Games'in kurucusu Sam Houser'ın yaptığı basın açıklamasında, "Remedy'deki uzun süredir birlikte olduğumuz arkadaşlarımız için orijinal Max Payne oyunlarını yeniden yapma konusunda bize yaklaştıklarında çok heyecanlandık" dedi. "Remedy ekibinin yıllar boyunca yarattığı çalışmaların büyük hayranlarıyız ve bu yeni sürümleri oynamak için sabırsızlanıyoruz."

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ROCKSTAR GAMES TARAFINDAN FİNANSE EDİLECEK

Yeniden yapım aşamasına giren Max Payne 1 ve Max Payne 2'nin PC, PS5 ve Xbox Series X/S için çıkış yapması planlandı. Oyunun geliştirme bütçesi, büyüklüğü tipik bir Remedy AAA oyun prodüksiyonuna uygun olacak şekilde Rockstar Games tarafından finanse edilecek.

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Max Payne, Steam, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Remedy duyurdu! Max Payne Remastered geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Remedy duyurdu! Max Payne Remastered geliyor - Son Dakika
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