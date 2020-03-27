Remedy Entertainment, Yeni Oyunları için Büyük Bir Yayıncıyla Anlaştı - Son Dakika

Yeni nesil konsollar PlayStation 5 ve Xbox Series X ile bu yılın son çeyreğinde buluşacağız. Her iki taraf da bu konsolların çıkışlarının ertelenmeyeceğini vurgulamışlardı. Haliyle oyun geliştiricileri ve yayıncılar da geliştirilme aşamasında olan oyunlarına tam gaz devam ediyorlar. Remedy Entertainment ise bunlardan bir tanesi. Finlandiya menşeli stüdyo, henüz duyurusu yapılmamış olan iki oyun için büyük bir yayıncı ile anlaştı.



Alan Wake, Max Payne, Quantum Break ve Control ile tanınan Remedy Entertainment'ın sıradaki oyunları merak ediliyor. Geçtiğimiz ay dört yeni proje üzerinde çalışıldığını öğrenmiştik. Bugün ise Finlandiya menşeli stüdyo, yeni nesil konsollar ve PC için geliştirilme aşamasında olan iki oyunun olduğunu ve bunlar için büyük bir yayıncı ile anlaştığını duyurdu.



Yayınlanan basın bildirisine bakılırsa bu iki oyundan ilki, daha önceden 'duyurusu yapılmamış üçüncü proje' olarak bahsedilen oyun olacak ve tek bir platforma özel olmayacak. Dahası ise halihazırda ön-hazırlık aşamasında olduğu söyleniyor. İkinci oyun ise ilkiyle aynı evrende geçen ama daha düşük bütçeli bir oyun olacak. Belki bir yan senaryo sunan oyun olabilir.



Her iki oyun da geliştirici stüdyonun Northlight motoru ve araçları ile geliştiriliyormuş. Şu an için bu oyunlar hakkında herhangi bir detay verilmiş değil ama yakın bir zamanda daha fazla detayın paylaşılacağı söyleniyor.