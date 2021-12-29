Remedy Tencent ile anlaşma yaptı - Son Dakika
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Remedy Tencent ile anlaşma yaptı

30.12.2021 07:49

Max Payne, Alan Wake ve Control gibi yapımların geliştiricisi Remedy, Tencent ile ortak bir oyun geliştirecek.

Normalde oldukça sessiz ve aralıklarla oyun yaptığını bildiğimiz Remedy, son zamanlarda oldukça hareketlenmiş gözüküyor. Yakın zamanda Alan Wake Remastered'ı çıkaran stüdyo ayrıca serinin devam oyunu olan Alan Wake 2'yi de duyurarak hayranları bir hayli mutlu etmişti. Remedy şimdi de Tencent ile anlaştığını ve Vanguard isimli bir shooter oyunu üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Remedy Tencent ile Anlaşma Yaptı

Oyun duyurulmuş olsa da elimizde pek fazla detay mevcut değil. Yapılan bir açıklamada oyunun arkasındaki ekibin 2018 yılında Remedy tarafından çok oyunculu oyunları geliştirmek için bir araya getirildiği paylaşıldı. Remedy ayrıca yaptığı açıklamada "Oyun Unreal Engine ile, PC ve konsollar için geliştirilecek. Remedy oyunu geliştirip dünya çapında yayınlayacak olsa da bazı Asya bölgelerinde oyunun yayınlanma ve yerelleştirme işini Tencent üstlenecek.". Yapılan bu anlaşmaya göre oyunun Asya pazarındaki kontrolü Tencent'e bağlı olacak. Çin merkezli oyun devinin Asya tarafındaki hakimiyeti düşünüldüğünde bunun hayli yerinde bir karar olduğunu söyleyebiliriz.

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Remedy Tencent ile Anlaşma Yaptı

Ayrıca yapılan anlaşmaya göre Tencent oyunun mobil versiyonunu geliştirme hakkına da sahip olacak. Oyun bütçesi Remedy ve Tencent tarafından ortak bir şekilde karşılanacak, oyunun Asya pazarındaki yerelleştirme ve dağıtımını ise Tencent karşılayacak. Remedy ayrıca oyunun elde edilen paranın dağıtımıyla ilgili yaptığı açıklamada "Remedy ve Tencent, geliştirme maliyetlerinin telafi edilmesinden sonra gelirin bir kısmını diğer tarafla paylaşırken kendi bölgelerindeki kendi yayıncılık ve oyun işletim maliyetlerinden sorumlu olacak."

Uzun yıllardır aksiyonu yüksek ve hikaye odaklı oyunlar yapmasıyla tanıdığımız Remedy, Vanguard ile servis oyun dünyasına giriş yapmış olacak. Bazı oyuncular Remedy gibi bir stüdyonun servis oyun yapmasından rahatsız olarak şikayetlerini de dile getirdi. Oyun şirketlerinin az emek harcayıp çok para kazanma istekleri yüzünden giderek popüler olmaya başlayan servis oyunları, oyun dünyasında giderek daha az sevilmeye ve umursanmaya başladı. Remedy'nin nasıl bir oyunla geleceği ve kitleyi olumlu yönde etkileyip etkileyemeyeceği ise şimdilik belirsiz.

Remedy Tencent ile anlaşma yaptı
Kaynak: SaveButonu
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Son Dakika Gamegar Remedy Tencent ile anlaşma yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Remedy Tencent ile anlaşma yaptı - Son Dakika
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