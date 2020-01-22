Remi Walter, Yeni Malatyaspor'da

Transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Fransa'nın Nice ekibinde forma giyen Remi Walter'ı kadrosuna kattı. 24 yaşındaki futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.



Süper Lig'in ikinci yarısı ikin transfer çalışmalarına devam eden Yeni Malatyaspor, Nice forması giyen orta saha oyuncusu Remi Walter'ı kadrosuna kattı. Bu sezon takımında çok fazla şans bulamayan ve Malatya ekibinin takibinde olan 24 yaşındaki futbolcu, 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı. Daha önce Nancy ve Troyes formaları da giyen Remi Walter, Fransa U21 Takımı'nın da formasını 11 kez sırtına geçirdi.



Walter sezon başında Trabzonspor'un da gündemine gelmişti. - İSTANBUL