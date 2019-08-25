Remos'a tedbir şoku

Cuma günü İstanbul 1. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Ege, intihal olayını ilk kez 2008'de mahkemeye taşıdığını, olayın Yargıtay tarafından da onandığını ifade etti. Dava dilekçesinde, Remos'un yargı kararına rağmen "Ma de Ginete" adlı şarkıyı YouTube'da yayınlanmaya devam ettiği belirtilerek, Ege'nin eserden kaynaklanan haklarının ihlal edildiği kaydedildi. Remos'un dün akşam İzmir Alaçatı'da sahne alacağı belirtilerek, davaya konu eser için tedbir talep edildi. Başvuruyu değerlendiren mahkeme, Remos'un söz konusu mekanda "Ma de Ginete"i seslendirmesine yönelik ihtiyati tedbir kararı koydu. Kararın infazı için Çeşme'deki nöbetçi icra dairesi görevlendirildi.