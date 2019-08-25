Son Dakika Haberleri: Remos'a tedbir şoku
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Remos'a tedbir şoku

1 saat önce

Cuma günü İstanbul 1. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Ege, intihal olayını ilk kez 2008'de mahkemeye taşıdığını, olayın Yargıtay tarafından da onandığını ifade etti.

Remos'a tedbir şoku, System.String[]

Cuma günü İstanbul 1. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Ege, intihal olayını ilk kez 2008'de mahkemeye taşıdığını, olayın Yargıtay tarafından da onandığını ifade etti. Dava dilekçesinde, Remos'un yargı kararına rağmen "Ma de Ginete" adlı şarkıyı YouTube'da yayınlanmaya devam ettiği belirtilerek, Ege'nin eserden kaynaklanan haklarının ihlal edildiği kaydedildi. Remos'un dün akşam İzmir Alaçatı'da sahne alacağı belirtilerek, davaya konu eser için tedbir talep edildi. Başvuruyu değerlendiren mahkeme, Remos'un söz konusu mekanda "Ma de Ginete"i seslendirmesine yönelik ihtiyati tedbir kararı koydu. Kararın infazı için Çeşme'deki nöbetçi icra dairesi görevlendirildi.

İstanbul, Ege, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 10:02 
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