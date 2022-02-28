Remote Play Together Steam indirimleri ne zaman başlıyor? - Son Dakika
Üye Girişi
Remote Play Together Steam indirimleri ne zaman başlıyor?

Remote Play Together Steam indirimleri ne zaman başlıyor?

28.02.2022 11:55

Steam'in merakla beklenen indirim haftaları merak konusu haline geldi. Bir önceki Steam indirimi Next Fest'in bitimi ile beraber yeni bir Steam indirimleri başlayacak. Peki, Remote Play Together Steam indirimleri ne zaman başlıyor? Steam indirimleri ne zaman başlıyor?

Steam'in Remote Play Together indirimi ve etkinliğinin duyurusunu yapan Valve, indirim başlangıç tarihi olarak 28 Şubat TSİ 21:00 olarak bildirdi. 1 hafta sürecek olan Remote Play Together indirimi 7 Mart'ta sona erecek.

Biliyor musunuz, yerel çok oyunculu moda veya Remote Play Together işlevine sahip oyunları sadece bir bağlantıya tıklayarak aile ve dostlarınızla paylaşabileceksiniz, hem de paylaştığınız kişilerin Steam hesabı olmasına gerek olmayacak! Bunu kutlamak için 28 Şubat Pazartesi, TSİ 21:00'de başlayan, indirim ve yayın etkinlikleriyle dolu bir festival düzenliyoruz.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Remote Play Together özelliğini destekleyen binlerce oyun bu festivale katılabilir. Oyununuz yerel çok oyunculu desteğine sahip mi? Öyleyse sizin de bir indirimle festivale katılacağınızı umuyoruz. Ayrıca oyununuzu sergilemek için etkinlik sırasında bir canlı yayın düzenleyebilirsiniz.

Etkinliğe katılım kaydı için sadece indirim girmeniz yeterlidir. İşte o kadar! Ayrıca indirim sırasında bir yayın etkinliği de düzenleyebilirsiniz. Yayın oynatıcımızda canlı yayınlar ve çok daha fazlası gösterilecektir.

YORUMLAR
500

Steam, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Remote Play Together Steam indirimleri ne zaman başlıyor? - Son Dakika


Son Dakika
12:12 Canan Kaftancıoğlu: Kılıçdaroğlu olmasaydı, İmamoğlu profilinde birisi İBB Başkan adayı olamazdı
12:07 Canan Kaftancıoğlu resmen bombaladı: Kılıçdaroğlu olmasaydı, İmamoğlu profilinde birisi İBB Başkan adayı olamazdı
12:07 Umut Nayir, Fenerbahçe'den 35 Milyon Lira Maaş İstedi
12:02 Umut Nayir'in Fenerbahçe'den istediği maaşı euroya çeviren taraftarların hepsi aynı yorumu yaptı
11:40 Wilma Elles, 3. kez anne olacak! Peş peşe karnı burnunda pozlarını paylaştı
11:36 Wilma Elles 7 aylık hamile! Peş peşe karnı burnunda pozlarını paylaştı
11:35 Son Dakika! İsveç polisi, başkent Stokholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemi yapılmasına izin verdi
11:31 Son Dakika! İsveç polisi, bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemi yapılmasına izin verdi
11:24 Yıldız Çağrı Atiksoy Güneş Alerjisi Nedeniyle Zor Günler Geçiriyor
11:22 Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına İYİ Partili Turhan Çömez'den sert tepki: İçeri alınması asla kabul edilemez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2023 12:39:04. #1.11#
SON DAKİKA: Remote Play Together Steam indirimleri ne zaman başlıyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement