Remzi Çayır: "Bastığınız Topraktır Gençler, Toprak Kayarsa Ne Elde Edeceksiniz?"

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Şu an sokak, insanlar, yanıyor. Gençler bir ülkenin istikbali geleceği. Bastığınız topraktır gençler, toprak kayarsa ne elde edeceksiniz? Bastığınız toprak kayıyor. Şu an, gençler gidiyor. Donanımlı çocuklarımız gidiyor, mühendislerimiz, doktorlarımız gidiyor. 'Giderse gitsin' burası kimsenin çiftliği değil" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Çayır'ın konuşmasının öne çıkan kısımları şöyle:

"HAYATIMIZI YAŞANMAZ BİR HALE GETİRDİ"

"Türkiye büyük bir zorlukla karşı karşıya, Türkiye yarını göremez bir vaziyette. Gelecek ile ilgili hayal kuramamaktadır. Esnafı, sanayicisi, çiftçisi, dar gelirlisi gerçekten yarınını kuramamaktadır. Yarın ile ilgili hayali yok. Oturmuşlar köşklere, oturmuşlar yukarılara her şeyin kendi hayatlarına benzediğini düşünüyorlar. Aşağıdakilerin de kendileri gibi yaşadığını varsayıyorlar. Halbuki aşağıdakiler gerçekten zorda. Biz herhangi bir savaşın içinden çıkmadık, kıtlık yaşamadık. Bu kadar ekonomik krizi derinden ve can alıcı bir şekilde yaşıyor olmamızı kim nasıl izah edecek? Gece yarısı mazot ve benzin zamları… Aylık periyotlara binmiş doğalgaz ve elektrik zamları. Hayatımızı yaşanmaz bir hale getirdi.

"KENDİLERİNE UYDURUK ALTI BOŞ ÜSTÜ BOŞ SAĞI BOŞ SOLU BOŞ, YENİ BİR SİSTEM 'ERDOĞANİZM' DEMİŞLER"

Enerji bizim enerjimiz değil dışarıdan ithal diyoruz. Almanya'da enerjisi dışarıdan ithal ediyor. Mazotu, benzini, gazı dışarıdan ithal ediyor. Fransızlar da çoğunlukla dışarıdan ithal ediyor. Avrupa'nın birçok ülkesi… Bizim kadar ekonomik krizi kılcal damarlara kadar yaşayan bir ülke yok, biz varız. Savaş içerisinde bulunan Ukrayna'ya saldıran Rusya da dahil enflasyon yüzde 16, 17; Türkiye'nin resmi rakamlarına göre yüzde 75. Sokaktaki enflasyon yüzde 150. Garip olan bir şey daha var, iktisat bir bilimdir. Tıpkı hukuk gibi, tıpkı adalet gibi evrenseldir. Kendilerine uyduruk altı boş üstü boş sağı boş solu boş, yeni bir sistem oluşturduklarını ifade ediyorlar. Adına da 'Erdoğanizm' demişler. İnsan tuhaf tuhaf bakıyor, siz hangi ülkede yaşıyorsunuz, hangi dünyada yaşıyorsunuz?

"ÜRETİCİ, SANAYİCİ BİR HAFTA SONRASINI GÖREMİYOR"

Akılla, bilimle savaşılmaz. Bunlar hayatın icapları ve gerekleridir. Gözünü kapatarak dünyaya baktığında dünya karanlık değil ne yazık ki. Dünya, senin kararttığın dünya değil ya da baktığın dünya değil. Onun için derhal Türkiye'ye daha fazla acı yaşatmadan hükümet aklın yolunu tutmalıdır. Aklın yolu da bilimdir; iktisadın, aklın, Türkiye'nin gerçekleridir… Üretici, sanayici bir hafta sonrasını göremiyor, ön görüsü yok.

"BASTIĞINIZ TOPRAKTIR GENÇLER, TOPRAK KAYARSA NE ELDE EDECEKSİNİZ?"

Türkiye'nin derhal yeni bir anlayışa, yeni bir vizyona ve bilimin ışığında üretime çözüme ihtiyacı var. Bu gidiş iyi bir gidiş değil. Biz siyasetten geçinen insanlar değiliz, hayatın içinden emeklerimiz ile para kazanıp millete doğruları söyleyen bir kesimiz. Onun için şu an sokak, insanlar, yanıyor. Gençler bir ülkenin istikbali geleceği. Bastığınız topraktır gençler, toprak kayarsa ne elde edeceksiniz? Bastığınız toprak kayıyor şu an, gençler gidiyor. Donanımlı çocuklarımız gidiyor, mühendislerimiz, doktorlarımız gidiyor. 'Giderse gitsin' burası kimsenin çiftliği değil. Burası hepimizin vatanıdır. Zaten kimse kimseye git deme hakkına sahip değildir.

"MİLLİ YOL İKTİDAR OLDUĞUNDA KİMSENİN İNANCINA KARIŞMAYACAĞIZ"

Alevi olmamız, Sünni olmamız niye problem olsun? Sebep ne? Buradan kamuoyuna ve Tük milletine sesleniyorum. Milli Yol iktidar olduğunda kimsenin inancına karışmayacağız, kimsenin ibadet şekline de karışmayacağız. Kim nasıl ibadet etmek istiyorsa, nasıl inanmak istiyorsa başkasının inancına ibadetine karışmadan, kamu düzenini bozmadan yasaları çiğnemeden, yasalara uygun bir şekilde ibadethanesini açabilir, ritüellerini yerine getirebilir.

"BİZ 130 YILLIK BİR GELENEĞİ, BİR ALIŞKANLIĞI TERS YÜZ ETMEK İSTİYORUZ"

Açık bir şekilde söylüyorum size. Millete söyleyeceklerimiz var, milletimize sunacağımız projelerimiz var. Bu hareket, bu kadro millet ile buluşmak zorundadır. Biz 130 yıllık bir geleneği, bir alışkanlığı ters yüz etmek istiyoruz. 130 yıllık böyle gelmiş böyle gider düzenini alt üst etmek istiyoruz. Biz insanın rengi, dili coğrafyası ne olursa olsun bu coğrafyada, bu vatanda yaşadığı için şerefli ve onurlu yaşatmak istiyoruz. Siyaset ve devlet buna hizmet etsin istiyoruz."