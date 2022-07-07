REMZİ ÇAYIR: BEYİN GÖÇÜ HAFİFE ALINMAMALIDIR - Son Dakika
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REMZİ ÇAYIR: BEYİN GÖÇÜ HAFİFE ALINMAMALIDIR

07.07.2022 15:17

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, parti genel merkezinde yaptığı açıklamada 'Bin 200 doktor yurtdışında çalışmak üzere gerekli yerlere müracaat ediyor ve gitmek istiyor.

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, parti genel merkezinde yaptığı açıklamada 'Bin 200 doktor yurtdışında çalışmak üzere gerekli yerlere müracaat ediyor ve gitmek istiyor. Bu tabloya bakıp hepimizin şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekir. Beyin göçü bir ülkede toprağın, vatanın, istikbalin kaymasıdır. Beyin göçü hafife alınmamalıdır' ifadelerine yer verdi.

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuştu. Çayır, Konya Şehir Hastanesi'nde tabancayla vurularak öldürülen Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya ve İstanbul Bakırköy Adliyesi'nde öldürülen avukat Servet Bakırtaş için baş sağlığı diledi. Çayır, doktorların 1 yılda yurtdışına gitmek için yaptığı başvuru sayısının bin 200 olduğunu söyleyerek, 'Bin 200 doktor yurtdışında çalışmak üzere gerekli yerlere müracaat ediyor ve gitmek istiyor. Bu tabloya bakıp hepimizin şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekir. Beyin göçü bir ülkede toprağın, vatanın, istikbalin kaymasıdır. Beyin göçü hafife alınmamalıdır. Bunu önlemek hükümetlerin ve devletlerin görevidir. Eğer yaşanılır bir dünya kurmak istiyorsanız, akıllara, birikimlere ve beyinlere sahip çıkacaksınız. Bu topraklarda yetişmiş bilim adamlarına sahip çıkacaksınız' diye konuştu.

'MİLLETİN GELECEĞİNDE MİLLİ YOL PARTİSİ VAR'

Remzi Çayır, Milli Yol Partisi iktidarında her şeyi değiştireceklerini kaydederek, 'Milletin efendi olduğu, insanların şerefli yaşadığı bir Türkiye ideali için Milli Yol Partisi yol çıkmış vaziyettedir. Milletimize şunu söylüyorum; 'Bayrama girerken eve zorluklarınız, güçlükleriniz ve endişeleriniz var. Umutsuz olmayın. Güneş sabah doğar gibi Milli Yol Partisi doğmaktadır. Müjdeleyin.' Allah'ın izniyle bu yürek, akıl, samimiyet sürdüğü ve milletimize hizmet etmeye düşündüğümüz müddetçe başarılı olacağız. Milletin geleceğinde Milli Yol Partisi var. Başka çıkış yok? dedi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel REMZİ ÇAYIR: BEYİN GÖÇÜ HAFİFE ALINMAMALIDIR - Son Dakika

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