Remzi Çayır: "Biz Sadakat Sistemini Liyakate Çevireceğiz, Türkiye'yi Değiştireceğiz"

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Her halükarda gözünü kapat, sadakat göster; makam kap, para kap, gelecek kap… Hayır, hayır hayır.. Ne olursa olsun liyakat liyakat liyakat… Rabbim şahit olsun ki bu kafalarla bu sistemlerle insan değişir, partiler değişir, iktidarlar değişir. Ahval değişmez, gelecek değişmez. Mümkün değil… Biz siyaseti değiştireceğiz ve Türkiye'yi değiştireceğiz. Biz sadakat sistemini liyakate çevireceğiz, Türkiye'yi değiştireceğiz" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, bugün parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çayır, şunları söyledi:

"Geçen hafta Sivas kongremizi yaptık. Kongre sonrasında Sivas Demir Çelik Fabrikası'nda çalışan işçilerin çok kötü durumda olduğunu gördük. Bundan birkaç hafta önce bir operasyon yapılmıştı biliyorsunuz. Operasyon sonucunda Erol Evcil'in de ortağı olduğu ve içinde olduğu bir grup içeri alındı. Alınınca da Sivas'taki demir çelik ve Türkiye'deki birçok demir çelik fabrikasına devlet kayyum atandı, başsız kalmasın diye. Ancak ne var ki üzülerek ifade ediyorum şu gün olmuş Sivas Demir Çelik Fabrikası'na hiçbir kayyum atanmamış, buranın çalışanları ile ilgili herhangi bir çalışma, iyileştirme yapılmamış. İşçiler aileleri ile birlikte kendi kaderlerine terk edilmiş vaziyetteler. Buradan hükümete sesleniyorum, diğer illere atadığınız kayyumları neden Sivas'ta aynı işlemi yapmıyorsunuz? Kayyum atamıyorsunuz ve yönetimi niye devlete devretmiyorsunuz, ortalıkta bırakıyorsunuz? Bana derdini anlatan işçiler adına buradan hükümete sesleniyorum ve bir an önce Sivas Demir Çelik (Fabrikasına) kayyum atanması gerekmektedir.

"ABD'YE GÜVEN OLMAYACAĞINI HEPİMİZ BİLİYORDUK"

Müttefik dediğimiz, NATO'da veya benzeri yerlerde beraber çalıştığımızı iddia ettiğimiz ABD Başkanı ve Amerika silahlı kuvvetleri öldürülen terörist ile ilgili resmi sitelerinde ve resmi ağızlarında başsağlığı ve taziye mesajı yayınlamaktadırlar. Düşünebiliyor musunuz? Dost musun düşman mısın? Dost görünen düşman mısın? Yanımızdayken başka, başka yerlerdeyken başka konuşan ABD'ye güven olmayacağını hepimiz biliyorduk. Ama bu kadar aleni bu kadar açık hem dost hem müttefik hem de düşmanlık edeceksiniz. Sizin içinizi kemiren ve bindiğiniz dalı kesmeye çalışan teröristlerle iş birliği yapacaksınız. Buna hiçbir devletin razı olması mümkün değil.

"BİZ SADAKAT SİSTEMİNİ LİYAKATE ÇEVİRECEĞİZ"

Milli Yol Partisi malı da parayı da bütün cüzdanlara, hanelere değecek şekilde bir dolaşım ağı kuracak. İktisadi sistemimizin temeli bu. Bunun için buradan Yunus Bey'e söyledim, diğer arkadaşlara söyledim. Bunun alt yapısını üst yapısını, hemen hazırlayıp milletin önüne Allah'ın izniyle anlaşılır şekilde koyacağız. Sadece eleştirmekle olmaz. İşte kötü, saltanat. Ne dedik sadakati kaldıracağız. Her halükarda gözünü kapat, sadakat göster; makam kap, para kap, gelecek kap… Hayır, hayır hayır.. Ne olursa olsun liyakat liyakat liyakat… Rabbim şahit olsun ki bu kafalarla bu sistemlerle insan değişir, partiler değişir, iktidarlar değişir. Ahval değişmez, gelecek değişmez. Mümkün değil… Biz siyaseti değiştireceğiz ve Türkiye'yi değiştireceğiz. Biz sadakat sistemini liyakate çevireceğiz, Türkiye'yi değiştireceğiz."