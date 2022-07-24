REMZİ ÇAYIR BİZİM SİSTEMİMİZ ADALET, LİYAKAT VE ÜRETİMDİR - Son Dakika
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REMZİ ÇAYIR BİZİM SİSTEMİMİZ ADALET, LİYAKAT VE ÜRETİMDİR

24.07.2022 15:43
REMZİ ÇAYIR BİZİM SİSTEMİMİZ ADALET, LİYAKAT VE ÜRETİMDİR

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Yasakların olmadığı, yoksulluğun olmadığı, kimsenin kimseyi aşağılamadığı, kimsenin zorda kaldığında dayı aramadığı bir sistemle geliyoruz.

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Yasakların olmadığı, yoksulluğun olmadığı, kimsenin kimseyi aşağılamadığı, kimsenin zorda kaldığında dayı aramadığı bir sistemle geliyoruz. Bizim sistemimiz adalet, liyakat ve üretimdir dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Sivas İl Başkanlığı 1'inci Olağan Kongresi'ne katılmak ve kentte çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente geldi. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Konferans Salonu'nda düzenlenen kongreye Genel Başkan Çayır'la birlikte genel başkan yardımcıları, il başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Kongre saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

'BU HAREKET ASLA MİLLETE YALAN SÖYLEMEYECEK'

Burada partililere hitap eden Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır, Bu hareket, sebebi ve sonucu ne olursa olsun asla ve asla millete yalan söylemeyecek. Bu hareket sizi aldatmayacak, size başka türlü görünmeyecek. Bu harekette hak neyse, doğru neyse onu alıp yukarıya kaldıracağız. Bugün başka yarın başka olmayacak. Bunun için çok çalışmamız gerekiyor. Bir hareket başarılı olacaksa ve menzile ulaşacaksa kadın ve erkeğin birlikteliğinden doğar. Bu güne kadar bizim ülkücü hareket, hep erkek hareketi oldu. Buradan bacılarıma, kızlarıma, annelerime sesleniyorum. Bu hareket kadın hareketidir, bu hareket erkek hareketidir, bu hareket hepimizin hareketidir. Sadece erkek hareketi değildir dedi.

Partililerinin inkılapçı bir hareket olduğunu söyleyen Çayır, Bizim siyasetimizde, bizim getireceğimiz sistemde asla ve asla yiyen de yediren de olmayacaktır. Yasakların olmadığı, yoksulluğun olmadığı, kimsenin kimseyi aşağılamadığı, kimsenin zorda kaldığında dayı aramadığı bir sistemle geliyoruz. Bizim sistemimiz adalet, liyakat ve üretimdir diye konuştu.

Tek liste ile yapılan kongrede, Zeki Haral yeniden il başkanı seçildi.

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Sivas'ta samanlıkta çıkan yangın söndürüldü Sivas'ta samanlıkta çıkan yangın söndürüldü Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır, Sivas'ta partisinin il kongresine katıldı Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır, Sivas'ta partisinin il kongresine katıldı
Kaynak: DHA

Remzi Çayır, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel REMZİ ÇAYIR BİZİM SİSTEMİMİZ ADALET, LİYAKAT VE ÜRETİMDİR - Son Dakika

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