Remzi Çayır'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "21 Yılda Önleyemediğin Rüşveti 5 Yıl İçerisinde Nasıl Önleyeceksin?" - Son Dakika
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Remzi Çayır'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "21 Yılda Önleyemediğin Rüşveti 5 Yıl İçerisinde Nasıl Önleyeceksin?"

13.10.2022 16:22

Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Remzi Çayır, “Cumhurbaşkanı ‘bana 5 yıl daha verin’ diyor. Ne için, ‘Hırsızlığı, arsızlığı, rüşveti biz önleriz’ diyor. 20 yıl Türkiye’yi rüşvetin içine bulaştırmışsın, her türlü hile, ayak oyunlarına ülkeyi batırmışsın; 5 yıl daha istiyorsun. Rüşvetin dibini boylamışsın, sağın solun bu anlamda ünlenmiş insanlarla dolu. 21 yılda önleyemediğin rüşveti 5 yıl içerisinde nasıl önleyeceksin?” dedi.

Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Remzi Çayır, "Cumhurbaşkanı 'bana 5 yıl daha verin' diyor. Ne için, 'Hırsızlığı, arsızlığı, rüşveti biz önleriz' diyor. 20 yıl Türkiye'yi rüşvetin içine bulaştırmışsın, her türlü hile, ayak oyunlarına ülkeyi batırmışsın; 5 yıl daha istiyorsun. Rüşvetin dibini boylamışsın, sağın solun bu anlamda ünlenmiş insanlarla dolu. 21 yılda önleyemediğin rüşveti 5 yıl içerisinde nasıl önleyeceksin?" dedi.

MYP Genel Başkanı Remzi Çayır, bugün partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Çayır, toplantıda gündeme dair özetle şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı 'bana 5 yıl daha verin' diyor. Ne için, 'Hırsızlığı, arsızlığı, rüşveti biz önleriz' diyor. 20 yıl Türkiye'yi rüşvetin içine bulaştırmışsın, her türlü hile, ayak oyunlarına ülkeyi batırmışsın; 5 yıl daha istiyorsun. Rüşvetin dibini boylamışsın, sağın solun bu anlamda ünlenmiş insanlarla dolu. 5 yıl içerisinde rüşveti önleyecekmiş, yolsuzluğu önleyecekmiş. 21 yılda niye önlemedin? 21 yılda önleyemediğin rüşveti 5 yıl içerisinde nasıl önleyeceksin? Yüce Türk milleti siyasetin bezirganlarına artık geçit vermemelisiniz…

"SÜRELİ SİYASET OLSUN, KEYFİLİK OLMASIN"

Türkiye'nin şartlar ne olursa olsun doğruyu söyleyen insanlara ihtiyacı var. Doğru yapan insanlara ihtiyacı var. Bunun için Milli Yol çıktı dedi ki, 'Süreli siyaset olsun, keyfilik olmasın'. Çünkü süresiz siyaset hastalığı; keyfiliği, vurdum duymazlığı, rüşveti, yolsuzluğu getiriyor. Bunu gördüğümüz için dedik ki 'Türkiye ilk anda süreli siyasete geçmek zorunda'. Rabbim şahit olsun ki bizim iktidarımızda babamızın evladı dahi olsa, kardeşimiz olsa soluğu mahkemede alacaktır.

"TAYYİP ERDOĞAN'IN GENÇLERİ NE OLDU BİLİYOR MUSUNUZ? UYUŞTURUCU BATAĞINDA BİR GENÇLİĞİMİZ OLDU"

Gençlerimiz erozyona uğruyor. Toprak erozyonundan daha beter bu. Gençlerimiz uyuşturucu bataklığına o kadar girmişler ki… Türkiye'de yeni bir nesil yetiştirmekle, inançlı bir nesil yetiştirmek iddiasıyla ortaya çıkan Tayyip Erdoğan'ın gençleri ne oldu biliyor musunuz? Uyuşturucu batağında bir gençliğimiz oldu. Üzülerek ifade ediyorum ben şaşırdım... Eskiden lisede sigara içen gençlere tepki vardı kendi arkadaşları arasında. Sınıfta tepki görürlerdi ve dışlanırlardı. Kendiliğinden oluşan toplumsal bir tepkiydi bu. Şimdi kim kime dumduma… uyuşturucular ortaokulların, liselerin kapısında satılıyor. Tayyip Bey bakıyor, sonra dönüyor bir günde 5 saat, 6 saat kendi kurduğu medyasıyla açılışlarda, kapanışlarda akşamda sabahta canlı yayınlarla kulağımıza üfleyip duruyor… Masal üflüyor masal. Ben hayatımın kolaylaşmasını istiyorum.

"SİSTEM DEĞİŞECEK HER ŞEY DEĞİŞECEK"

Millet meşaleye bakacak yol alacak. Bir şey değişecek her şey değişecek. Sistem değişecek her şey değişecek. İnsanı onurlu yaşatmak üzere siyaseti yeniden dizayn edeceğiz. Yeniden siyasetin adaletle, liyakatle, merhametle, vicdanla, üretimle buluşmaya ihtiyacı var."

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Kaynak: ANKA

Remzi Çayır, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Remzi Çayır'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: '21 Yılda Önleyemediğin Rüşveti 5 Yıl İçerisinde Nasıl Önleyeceksin?' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Remzi Çayır'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "21 Yılda Önleyemediğin Rüşveti 5 Yıl İçerisinde Nasıl Önleyeceksin?" - Son Dakika
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