REMZİ ÇAYIR: MİLLETİ ÜRETEN, HAYATINI KOLAYLAŞTIRAN BİR HALE GETİRMEK ZORUNDAYIZ - Son Dakika
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REMZİ ÇAYIR: MİLLETİ ÜRETEN, HAYATINI KOLAYLAŞTIRAN BİR HALE GETİRMEK ZORUNDAYIZ

21.07.2022 13:41
REMZİ ÇAYIR: MİLLETİ ÜRETEN, HAYATINI KOLAYLAŞTIRAN BİR HALE GETİRMEK ZORUNDAYIZ

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, 'Milleti üreten, ürettiğini elde eden, elde ettikleri ile hayatını kolaylaştıran bir hale getirmek zorundayız. Derhal milletin Milli Yol Partisi ile buluşması lazım. Biz süreli siyaset söylüyoruz, yeni bir inkılapçı ruhtan bahsediyoruz' dedi.

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, 'Milleti üreten, ürettiğini elde eden, elde ettikleri ile hayatını kolaylaştıran bir hale getirmek zorundayız. Derhal milletin Milli Yol Partisi ile buluşması lazım. Biz süreli siyaset söylüyoruz, yeni bir inkılapçı ruhtan bahsediyoruz' dedi.

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, partisinin genel merkezi binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Çayır, rasyonel yaklaşımla akılla, irfanla, izanla, gerçeklerle hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Geleceği belirsiz bir ülke konumunda olunduğunu ifade eden Çayır, 'Vatandaşlarımızda aynı düşüncedeler. 'Yarın ne olacak, 1 ay sonra ne olacak, 1 yıl sonra ne olacak' bununla ilgili hiç kimsenin öngörüsü yok. Milleti üreten, ürettiğini elde eden, elde ettikleri ile hayatını kolaylaştıran bir hale getirmek zorundayız. Bunun için de Milli Yol Partisi yola çıkarken bu millete gerçek anlamda sistemi değiştirecek 3 tane ana sütun üzerine sistem inşa edeceğimizi söyledik. Adalet yoksa üretim, insanlık, hayat yoktur. Liyakat yoksa siz üretim yapamazsınız. Hayatı güzelleştiremezsiniz, mutlu olamazsınız. Eğer bir yerde borç ekonomisine dayalı bir sistem yerine üretim ekonomisi gerçekleştirilmezse gelecek, istikbale dönük hayaliniz yoktur. Derhal milletin Milli Yol Partisi ile buluşması lazım. Yeni bir şey söyleyen yok. Biz yeni şeyler söylüyoruz. Biz süreli siyaset söylüyoruz, yeni bir inkılapçı ruhtan bahsediyoruz? diye konuştu.

'MUHSİN YAZICIOĞLU'NU TANIYINIZ, ANLAYINIZ, ANLATINIZ'

Remzi Çayır, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İstanbul Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen programda 'Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyınız, anlayınız, anlatınız' açıklamalarına ilişkin, 'Bende buradan sesleniyorum; Ey İstanbullular, Ey Ankaralılar, Ey Türk milleti, Türk insanı ve insanlık Muhsin Yazıcıoğlu'nu tanıyınız, Muhsin Yazıcıoğlu'nu anlayınız, Muhsin Yazıcıoğlu'nu anlatınız. Alpaslan Türkeş'i anlayınız, tanıyınız, onu anlatınız. Ben Türk milletinin ve haksızlığa uğramış, evinde yarın çocuğuna ne yedireceğini düşünen insanlara diyorum ki, 'evet biliyorum çok zordasınız, hep beraber zordayız'. Bu zorluk bizi umutsuzluğa itmesin. Bizi çukura düşürmesin. Allah'ın izniyle güneş doğacak. Güneşin adı Milli Yol Partisi'dir ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşlarıdır. Mutlak anlamda milletimizle buluşacağız ve bu gidişe bir son vereceğiz. Bu ülkede yaşayanlar 'ne mutlu ki ben ülkede yaşıyorum, ben neden istikbalimi dışarıda arayayım" diyen gençlerle dolacak bu ülke. Bütün kötülüklere ve bütün olumsuzluklara rağmen güzel günler bizi bekliyor? dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Togo Cumhuriyeti, Remzi Çayır, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel REMZİ ÇAYIR: MİLLETİ ÜRETEN, HAYATINI KOLAYLAŞTIRAN BİR HALE GETİRMEK ZORUNDAYIZ - Son Dakika

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SON DAKİKA: REMZİ ÇAYIR: MİLLETİ ÜRETEN, HAYATINI KOLAYLAŞTIRAN BİR HALE GETİRMEK ZORUNDAYIZ - Son Dakika
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