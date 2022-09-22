REMZİ ÇAYIR: MİLLİ İTTİFAKI VATANDAŞIN ÖNÜNE KOYACAĞIZ

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Milletimiz 2 tane insana mahkum değil. Vatandaşımızı ne o ne de diğer ittifaka mahkum etmeyeceğiz. Milli ittifakı milletimizi önüne koymayı düşünüyoruz" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e geldi. Burada gazetecilerle bir araya gelen Çayır, Türkiye'nin ihtiyacı olan sistemin süreli siyaset olduğunu dile getirerek, adaletli, liyakatli yöneticilere ve bu anlayışa ihtiyacı olduğunu söyledi. Sistemi baştan sona değiştirecek fikirleri olduğunu kaydeden Çayır, demokrasinin vazgeçilmez kurumları olan siyasi partilerde demokrasi olmadığını ve delege sistemini ortadan kaldıracaklarını belirterek, "Bizim ihtiyacımız olan şey süreli siyasettir. Bu milletin krallara ihtiyacı yok. Bizim adaletli ve liyakatli yöneticilere ve bu anlayışa ihtiyacımız var. Bu sistemi baştan sona değiştirecek fikirlerimiz var. Sadece laf olsun diye söylemiyoruz. Yargıdan sanayiye, adaletten üretime kadar Türkiye bir değişim yaşamak zorundadır. Bu değişimin en başında siyaset geliyor. Koca koca adamlar çıkıyorlar ülkeyi yönetecekleri ile ilgili masal anlatıyorlar. Demokrasinin vazgeçilmez kurumaları olan siyasi partilerde demokrasi yok. Partiler genel başkanların malıdır anlayışı var. Buradan demokrasi çıkmaz. Genel başkanlar delegeyi seçiyor, delegeler başkanı seçiyor. Oyuna bakın. Halk, millet yok burada. Biz delege sistemini kaldıracağız. Bir partinin il ve ilçelerinde ne kadar üyesi varsa yöneticiyi o seçecek. 5 kişi değil 5 bin kişi seçecek. Genel merkez içinse Türkiye'de ne kadar üyesi var ise genel merkezi seçecek. Demokrasiyi tabana yaymak lazım. Ağalık sistemini reddedeceğiz. Siyaseti süreli hale getireceğiz. 4+4 olacak ikinci 4 ise, halk seçerse devam edecek" diye konuştu.

'3'ÜNCÜ YOLU MİLLETİN ÖNÜNE KOYACAĞIZ'

Çayır, insanları bir araya getirecek ama siyaseti milletin hizmet aracı yapan bir anlayışla yola devam edeceklerini söyledi. Siyaseti milletin işini kolaylaştıracak şekilde düşünen insanlar ile birliktelik oluşturacaklarını dile getiren Çayır, milletin önüne 3'üncü bir yolu koyacaklarını ve artık Türkiye'nin masallarla değil, bilimle ve akılla yönetilmesi gerektiğini vurguladı. Çayır, sözlerini şöyle tamamladı:

"6'lı masaya baktım. Kulağıma güzel bir ses gelmedi. Şu ana kadar ne dedikleri pek anlaşılmıyor. Tek sözlerini anladım o da güçlendirilmiş parlamenter sistem. Biz ne yapacağız diye soracak olursanız 3'üncü bir yolu milletin önüne koyacağız. Gelmeden önce rahmetli Erbakan'ın oğlu ile görüştüm. Birçok partilerle de görüşme yapacağız. Meclis'te olan ve olmayan partilerle görüşmeler gerçekleştireceğiz. Milletimiz iki tane insana mahkum değil. Ne o ne de diğer ittifaka mahkum etmeyeceğiz. Milli ittifakı milletimizi önüne koymayı düşünüyoruz. Farklı parti ve düşüncelerden insanları bir araya getirdiğimiz ama siyaseti milletin hizmet aracı yapan bir anlayış getireceğiz. Siyaseti milletin işini kolaylaştıracak şekilde düşünen insanlar ile birliktelik oluşturacağız. Milletin önüne Allah'ın izni ile 3'üncü bir yolu koyacağız. Türkiye artık bilimle yönetilmelidir. Bu milletin artık masal dinlemeye zamanı yok."

Remzi Çayır, konuşmalarının ardından farklı partilerden katılan üyelere rozet taktı. (DHA)