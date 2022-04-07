REMZİ ÇAYIR: MİLLİ YOL HAREKETİNİ MİLLETİMİZE ANLATABİLİRSEK TÜRKİYE YENİ BİR SABAHA UYANACAK - Son Dakika
Üye Girişi

REMZİ ÇAYIR: MİLLİ YOL HAREKETİNİ MİLLETİMİZE ANLATABİLİRSEK TÜRKİYE YENİ BİR SABAHA UYANACAK

07.04.2022 13:32

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, 'Sıradan bir parti değiliz. Milli Yol hareketi çok önemli. Eğer bu hareketi milletimize anlatabilirsek, milletimizle buluşturabilirsek Türkiye yeni bir sabaha uyanacaktır' dedi.

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, 'Sıradan bir parti değiliz. Milli Yol hareketi çok önemli. Eğer bu hareketi milletimize anlatabilirsek, milletimizle buluşturabilirsek Türkiye yeni bir sabaha uyanacaktır' dedi.

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, partisinin genel merkez binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'SIRADAN PARTİ DEĞİLİZ'

Çayır, partisinin inkılapçı bir ruhta olduğunu söyleyerek, düzeni ve sistemi değiştirmekle yükümlü olduklarını belirtti. Çayır, düzeni ve sistemi değiştirmek için güçlerinin ve inançlarının olduğunu ifade ederek, 'Sıradan bir parti değiliz. Biz kitap yazanlarız. Onlar bizim yaşadıklarımızı okuyorlar. Onun için Milli Yol hareketi çok önemli. Belki de son 100 yılın çok önemli bir dönüm noktasındayız. Eğer bu hareketi milletimize anlatabilir ve buluşturabilirsek Türkiye yeni bir sabaha uyanacaktır. Buna bütün yüreğimle inanıyorum. Bu partiden bir adalet ve insanlık yolu, merhamet çıkacak' diye konuştu.

Çayır, siyasi partilerin ağalık sisteminden kurtulması gerektiğini söyleyerek, 'Hep beraber siyaset ağalarına son vereceğiz. Sadakat sisteminden kurtaracağız. Kurtarmak zorundayız. Siyaset hizmet yolu olmazsa hiçbir şey olmaz. Siyaset insanları şerefli ve onurlu yaşatmazsa hiçbir şey olmaz. Her gelen kendi zenginini ve sınıfını oluşturur' dedi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

REMZİ ÇAYIR: MİLLİ YOL HAREKETİNİ MİLLETİMİZE ANLATABİLİRSEK TÜRKİYE YENİ BİR SABAHA UYANACAK
REMZİ ÇAYIR: MİLLİ YOL HAREKETİNİ MİLLETİMİZE ANLATABİLİRSEK TÜRKİYE YENİ BİR SABAHA UYANACAK
REMZİ ÇAYIR: MİLLİ YOL HAREKETİNİ MİLLETİMİZE ANLATABİLİRSEK TÜRKİYE YENİ BİR SABAHA UYANACAK

YORUMLAR
500
Anadolu'nun zirvesinde ortak kamp Anadolu'nun zirvesinde ortak kamp Kayserili muaythai sporcularından 10 altın madalya Kayserili muaythai sporcularından 10 altın madalya

Remzi Çayır, Siyaset, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel REMZİ ÇAYIR: MİLLİ YOL HAREKETİNİ MİLLETİMİZE ANLATABİLİRSEK TÜRKİYE YENİ BİR SABAHA UYANACAK - Son Dakika


Son Dakika
13:36 Suudi Arabistan'dan Erdoğan'a bayram namazı daveti: Mekke'de kılalım
13:34 Chelsaa'nin hocası çöküşü itiraf etti: Böyle devam edersek perişan oluruz
11:48 Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz davanın Suudi Arabistan'a devrine ilişkin konuştu: Hükümet döndü, ben dönmem
13:13 Cüneyt Çakır "yılın hakemi" seçildi, MHK ve TFF'ye gönderme yaptı!
13:08 11 ay önce boşandığı eşini ve kocasını evlerinin kapısında maket bıçağıyla yaralamıştı: Hakkında 9 aydır uzaklaştırma kararı varmış
12:44 Birlikte iş yapmak için çağırdıkları Şırnaklı işadamını kaçırdılar, 400 bin dolar fidye istediler
12:35 Devlet Bahçeli'den hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon açıklaması: Bu durum geçici
12:27 Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek
12:07 Saçlarını kısacak kesiyorlar: Ukraynalı kadınlar, Rus askerlerin tecavüzünden böyle kurtulmayı umuyor
12:05 Serbest kalmasını 8 kurban keserek kutlayan avukatın sevinci uzun sürmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 13:40:36. #1.13#
SON DAKİKA: REMZİ ÇAYIR: MİLLİ YOL HAREKETİNİ MİLLETİMİZE ANLATABİLİRSEK TÜRKİYE YENİ BİR SABAHA UYANACAK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement