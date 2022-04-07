REMZİ ÇAYIR: MİLLİ YOL HAREKETİNİ MİLLETİMİZE ANLATABİLİRSEK TÜRKİYE YENİ BİR SABAHA UYANACAK - Son Dakika

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, 'Sıradan bir parti değiliz. Milli Yol hareketi çok önemli. Eğer bu hareketi milletimize anlatabilirsek, milletimizle buluşturabilirsek Türkiye yeni bir sabaha uyanacaktır' dedi.

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, partisinin genel merkez binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'SIRADAN PARTİ DEĞİLİZ'

Çayır, partisinin inkılapçı bir ruhta olduğunu söyleyerek, düzeni ve sistemi değiştirmekle yükümlü olduklarını belirtti. Çayır, düzeni ve sistemi değiştirmek için güçlerinin ve inançlarının olduğunu ifade ederek, 'Sıradan bir parti değiliz. Biz kitap yazanlarız. Onlar bizim yaşadıklarımızı okuyorlar. Onun için Milli Yol hareketi çok önemli. Belki de son 100 yılın çok önemli bir dönüm noktasındayız. Eğer bu hareketi milletimize anlatabilir ve buluşturabilirsek Türkiye yeni bir sabaha uyanacaktır. Buna bütün yüreğimle inanıyorum. Bu partiden bir adalet ve insanlık yolu, merhamet çıkacak' diye konuştu.

Çayır, siyasi partilerin ağalık sisteminden kurtulması gerektiğini söyleyerek, 'Hep beraber siyaset ağalarına son vereceğiz. Sadakat sisteminden kurtaracağız. Kurtarmak zorundayız. Siyaset hizmet yolu olmazsa hiçbir şey olmaz. Siyaset insanları şerefli ve onurlu yaşatmazsa hiçbir şey olmaz. Her gelen kendi zenginini ve sınıfını oluşturur' dedi. (DHA)

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