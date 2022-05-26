REMZİ ÇAYIR: SANAYİDE, TARIMDA, ÜRETİMDE DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM SAĞLAYACAĞIZ - Son Dakika
Üye Girişi

REMZİ ÇAYIR: SANAYİDE, TARIMDA, ÜRETİMDE DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM SAĞLAYACAĞIZ

26.05.2022 13:57

MİLLİ Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Remzi Çayır, 'Türkiye'nin gerçekçi, rasyonel, akılcı, dünya ile örtüşen ve insanı önceleyen anlayışlara ihtiyacı var. Milli Yol Partisi olarak sanayide, tarımda, üretimde değişim ve dönüşüm sağlayacağız. Milleti iktidarın efendisi yapacağız.

MİLLİ Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Remzi Çayır, 'Türkiye'nin gerçekçi, rasyonel, akılcı, dünya ile örtüşen ve insanı önceleyen anlayışlara ihtiyacı var. Milli Yol Partisi olarak sanayide, tarımda, üretimde değişim ve dönüşüm sağlayacağız. Milleti iktidarın efendisi yapacağız. En yakın zamanda projelerimizi açıklayacağız' dedi.

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuştu. Çayır, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 5 askere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileğinde bulundu. Çayır, 'Milli Yol Partisi olarak Pençe-Kilit Operasyonunun ciddi ve Suriye ile sınırları kapsayacak şekilde genişletilmesinin gelecekte elimizi güçlendireceğini düşünüyoruz. Hatta göçmenlerin kendi ülkelerine dönmesinin yolunu bile açabileceğini, daha öteye geçerek içinde bulunmadığımız ve tarafı olmadığımız savaşın doğurduğu sonuçlardan dolayı ülkelerinde göç eden mültecilerin bir an önce ülkelerine dönmelerini sağlanabileceğini, bu koridoru da sağlıklı tutarak ilerlenebileceğini düşünüyoruz. Onun için bu operasyonlarda vatan savunmasında güvenliğimiz için hayatlarını feda eden kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz' diye konuştu.

'MİLLİ YOL PARTİSİ MİLLETİN UMUDU OLACAK'

Çayır, üretim yapan üretim mekanizmalarının ve fabrikalarının yapılması gerektiğini ifade ederek, 'Bunlar kalkınmayı büyük destek olur ve istihdamı sağlar. Milli Yol Partisi milletin umudu olacak. Sahici projelerle, siyasetle sahici bir gelecek sunacağız. 'Özgür Birey, Özgür Toplum' projesini milletimize sunacağız. Özgürlük varsa, kalkınma var, korku yok, gelecek var. Mutlak anlamda 'Özgür Birey, Özgür Toplum' projesi ile birçok şeyi halledebileceğimizi düşünüyoruz. Bu kaostan Türkiye'nin derhal kurtarılması lazım. Türkiye'nin gerçekçi, rasyonel, akılcı, dünya ile örtüşen ve insanı önceleyen anlayışlara ihtiyacı var. Problemleri çözebilecek, gerçeklerle yüzleşebilecek kadrolara ihtiyaç vardır. Bu kadrolar Milli Yol Partisi'nde mümkündür. Milli Yol Partisi olarak sanayide de, tarımda da, üretimde de değişim ve dönüşüm sağlayacağız. Milleti iktidarın efendisi yapacağız. En yakın zamanda projelerimizi açıklayacağız? dedi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

REMZİ ÇAYIR: SANAYİDE, TARIMDA, ÜRETİMDE DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM SAĞLAYACAĞIZ
REMZİ ÇAYIR: SANAYİDE, TARIMDA, ÜRETİMDE DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM SAĞLAYACAĞIZ
REMZİ ÇAYIR: SANAYİDE, TARIMDA, ÜRETİMDE DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM SAĞLAYACAĞIZ
REMZİ ÇAYIR: SANAYİDE, TARIMDA, ÜRETİMDE DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM SAĞLAYACAĞIZ

YORUMLAR
500
Sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13'ü örgüt mensubu 16 kişi yakalandı Sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13'ü örgüt mensubu 16 kişi yakalandı Muaythai Milli Takımı Dünya Şampiyonası'na gidiyor Muaythai Milli Takımı Dünya Şampiyonası'na gidiyor
Kaynak: DHA

geri dönüşüm, Remzi Çayır, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel REMZİ ÇAYIR: SANAYİDE, TARIMDA, ÜRETİMDE DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM SAĞLAYACAĞIZ - Son Dakika


Son Dakika
14:07 Merkez Bankası'nın faiz kararı 14'te sabit kaldı
13:56 Mahkeme "Man Adası" davasında karara vardı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve ailesine 100 bin TL tazminat ödeyecek
13:51 Simitin 4 lira olduğunu duyunca kendinden geçti! Fırın sahibini yumruklarla darp etti
13:30 Avrupa şampiyonu Anadolu Efes, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti: 2 metre 22 santimlik Pleiss'i gören Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi
13:28 Mevlüt Çavuşoğlu terör saldırılarına dikkat çekti: Tehdit artıyor ve gereğini yapmamız lazım
13:01 Konseri iptal edilen Melek Mosso konu ile ilgili açıklama yaptı: Ahlakımı sorgulamak birkaç kendini bilmeze kalmadı
12:54 14 yaşındaki kız öğrencisine cinsel istismardan yargılanan öğretmenin akıl almaz sözlerine hakim sert tepki gösterdi
12:21 Kansere yakalanan Billur Kalkavan, takipçilerine seslendi: Sizden rica ediyorum ilaç, bitki, doktor önermeyin
12:05 ABD'de 19'u çocuk 21 kişinin katledildiği terör saldırısında kan donduran iddia! "40 polis saldırı bitene kadar hiçbir şey yapmadı"
11:54 Kaçan balık büyük oldu! Fenerbahçe'nin Kerem'i Galatasaray'a kaptırdığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 14:23:10. #1.12#
SON DAKİKA: REMZİ ÇAYIR: SANAYİDE, TARIMDA, ÜRETİMDE DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM SAĞLAYACAĞIZ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement