Remzi Çayır: Sen 5 Sene, 10 Sene Daha Ülkeyi Yönetsen Ne Yazar, Yönetmesen Ne Yazar? 20 Yıldır Getirdiğin Yer Kriz Çukuru - Son Dakika

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, AKP hükümetlerinin izlediği eğitim ve ekonomi politikalarını eleştirerek, "Siz rasyonel, akılcı alanlar oluşturmak zorundasınız. Üretimi çoğaltmak zorundasınız. Milletin geleceği var mı? Yok. Sen 5 sene, 10 sene daha ülkeyi yönetsen ne yazar, yönetmesen ne yazar? 20 yıldır getirdiğin yer, kriz çukuru" dedi.

Remzi Çayır, bugün partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık değerlendirme toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çayır, şunları söyledi:

"Türkiye, kendi güveliğini sağlamak üzere Irak'ın kuzeyinde bir Pençe-Kilit operasyonu başlattı. Mehmetçiğe ve orada vazife yapan bütün kardeşlerimize başarılar diliyoruz. Bu uğurda şehit olan can kardeşlerimize, evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz.

"MUTLAK ANLAMDA SURİYE İLE OTURUP KONUŞMASI GEREKİYOR. KONUŞMAZSA BİZ KONUŞACAĞIZ"

Türkiye, tuhaf bir ülke. Türkiye, kendi varlığının ve zenginliğinin, gücünün farkında olmayan enteresan bir ülke. Ne yazık ki ülkeyi yönetenler ne kendi yönettikleri milletin farkına varabilmişler ne bu toprakların farkına varabilmişler ne geleceğimizle ilgili gereklilikleri, önlemler ve planları yapabilmişler. Düşünebiliyor musunuz; Türkiye durmadan beyin göçünü ısrar ediyor. Yani yetişmiş, okumuş, iş bilen genç kardeşlerimiz, geleceklerini Avrupa'da, gelişmiş ülkelerde arıyorlar. Peki kim geliyor bize? Düzensiz göç, vasıfsız göçmenler. Peki Amerika'nın Suriyelilerle ilgili yaptıkları işlem neydi? Nerede doktor varsa nerede mühendisi varsa aldılar götürdüler. Bize yine 'her şeyi yaparım' diyen bir topluluk kaldı. Şu an onların da ne sayıları belli ne düzeni var. Türkiye'nin göçle ilgili hiçbir planı yok. Türkiye, yetişmiş insanlarını kaybetmekte dünyada 24'üncü. En çok göç alan dünya ülkeleri arasında da birinciyiz. Peki bunu kim, nasıl sağladı? Ben mevcut iktidar, bütün işlerde olduğu gibi göçmenlere de o şekilde baktı. Tarafı olmadığımız savaşın ceremesini çektik. Gelecekle ilgili öngörüsü de yok. Bizim, bununla ilgili hazırlığımız var. Nasıl yapacağız? Nasıl ki Türkiye ülkemizde cinayet işleyen Suudilerle konuşabiliyorsa, İsrail'le konuşabiliyorsa pekala Suriye ile de oturup konuşabilir. Ülkenin menfaati neyi gerektiriyorsa onu yapacaksın. Babanın çiftliği değil burası. Mutlak anlamda Suriye ile oturup konuşması gerekiyor. Konuşmazsa biz konuşacağız.

"20 YILDIR GETİRDİĞİN YER KRİZ ÇUKURU"

Beyin göçünden bahsettim. Şu anda Türkiye'nin üniversitelerinde okuyan öğrenci sayımız 8 milyon civarında. Üniversiteyi bitirip işsiz kalan öğrenci sayımız kaç? 10 milyon. Yani üniversiteyi bitirmiş işsiz, nüfusumuzun 8'de 1'i. Ama onun ötesinde 2 bin 500 lirayla yaşamaya çalışan emekliler var. Öbür tarafta da işsizlik ve açlık had safhada. Sebebi ne biliyor musunuz? Türkiye iş bilmiyor. Yahu dünyada var olan bir gerçek var. Liseler arasında meslek liseleri oranı kaç biliyor musunuz? Liseler arasından meslek lise oranı yüzde 60-70. Türkiye'de kaç? Yüzde 9. Bu kadar aymazlık olur mu? Neden işsiz kalmışız? Neden ilerleyemiyormuşsunuz. Plansızlığınızdan, akılsızlığınızdan, fikirsizliğinizden. Siz, rasyonel, akılcı alanlar oluşturmak zorundasınız. Üretimi çoğaltmak zorundasınız. Milletin geleceği var mı? Yok. Sen 5 sene, 10 sene daha ülkeyi yönetsen ne yazar, yönetmesen ne yazar? 20 yıldır getirdiğin yer, kriz çukuru.

"BU ÜLKE 5-10 TANE ADAMIN KEYFİNİN KAHYASI OLAMAZ"

'Milli Yol Partisi olarak ezber bozacağız' dedik mi? Dedik. 'Bu sistemi değiştireceğiz' dedik mi? Dedik. 'İnsanı onurlu ve şerefli yaşatacağız' dedik mi? Dedik. Neyimizle örnek olacağız? Adalet anlayışımızla. Neyimizle? İnsani duruşumuzla. Siyasette kula kulluğu reddediyoruz. Siyasette kendine zenginlik yolu açanları da buradan kınıyoruz. Bu ülke 5-10 tane adamın keyfinin kahyası olamaz."