REMZİ ÇAYIR: SİYASETİ SADECE HİZMET ARACI OLARAK KULLANACAĞIZ - Son Dakika

MİLLİ Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Remzi Çayır, 'Siyaseti, değişime ve dönüşüme uğrattıktan sonra sadece hizmet aracı olarak kullanacağız' dedi.

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bir değişime ve inkılabı bir dönüşüme ihtiyacı olduğunu ifade eden Çayır, 'Bu kafayla, bu anlayışla biz meseleleri çözemeyiz. Mutlaka köklü bir değişime, sistem değişikliğine, anayasal değişikliğe ihtiyaç var. Darbe anayasası 40 senedir bu ülkenin başında dururken siz tutun, sadece kendi çıkarınız için siyasi partiler yasası kısmen seçim yasasıyla uğraşıp durun. Yüzde 10 barajını yüzde 7'ye indirmişler. Ne yaptınız' İttifaklara yol açıyorsunuz, ittifaktaki partilerin aldıkları oyu yok sayıyorsunuz. Niye? Bu formül size daha fazla avantaj sağlıyor diye. Sırf kendisi için siyaset yapanlar, kendi menfaatleri ve partileri için siyaset yapanlardan bu milletin kurtulması lazım? diye konuştu.

'SİYASETİ SADECE HİZMET ARACI OLARAK KULLANACAĞIZ'

Siyaseti sadece hizmet aracı olarak kullanacaklarını ifade eden Çayır, 'Bu hareketi bu milletle buluşturun, buradan iktidar çıkar. Çünkü sahici siyaset de, rasyonel siyaset de, akıl siyaseti de, memleket siyaseti de burada. Bakıyorum hepsi birbirine benziyor. Hepsinin elbiseleri, kravatları farklı, söylemleri, cümleleri farklı ama kafalarının içi aynı. Bu millet uyanacak. Onun için arkadaşlarıma diyorum ki, 'yarım kalmış hayaliniz vardı, o hayal adalet yolculuğuydu. O hayal milletin bağımsız yürüyüşüydü. İşte onu yaşatmak için bizim milletimizle mutlak anlamda buluşmamız lazım. Siyaset adına da, gelecek adına da, millet adına da, hayallerimiz adına da Allah'ın izniyle yeni bir hikaye yazacağız. Buna yürekten inanıyorum. Onun için ilk anlamda siyaseti değişime ve dönüşüme uğrattıktan sonra siyaseti sadece hizmet aracı olarak kullanacağız' dedi.