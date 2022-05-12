REMZİ ÇAYIR: ÜRETİM ALANLARININ OLUŞTURULMASI LAZIM - Son Dakika
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REMZİ ÇAYIR: ÜRETİM ALANLARININ OLUŞTURULMASI LAZIM

12.05.2022 13:29
REMZİ ÇAYIR: ÜRETİM ALANLARININ OLUŞTURULMASI LAZIM

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, 'İşsizliği önlemede üretim alanlarının oluşturulması lazım. Yalnızca Türkiye'nin ihtiyaçlarına yönelik üretim yeterli değildir' dedi.

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, 'İşsizliği önlemede üretim alanlarının oluşturulması lazım. Yalnızca Türkiye'nin ihtiyaçlarına yönelik üretim yeterli değildir' dedi.

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, partisinin genel merkez binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çayır, işsizliği önlemede üretim alanlarının oluşturulması gerektiğini söyledi. Yalnızca Türkiye'nin ihtiyaçlarına yönelik üretimin yeterli olmayacağını belirten Çayır, 'Dünya ekonomisi doğrultusunda 'dünyanın neye ihtiyacı var' diyerek öngörülerde bulunulmalı. Bu şekilde geleceği kurabiliriz. 20-30 yıl sonra Türkiye'yi neler bekliyor? Bir hesap ve planda yok. Ben buradan söylüyorum; Milli Yol Hareketi geleceğe ışık tutuyor? diye konuştu.

'TÜRKİYE YOL AYRIMINDADIR'

Çayır, 2023 seçimleri ile ilgili, '2023'te Türk milleti bir şeye karar verecek. ya keyifliği seçecek ya ortak aklı seçecek. ya hukukun üstünlüğünü seçecek ya da 'ben yaptım oldu' düşüncesini seçecek. Demokrasiyi ya da kapalı sistemi seçecek. Bunun başka yolu yok. Artık millet yol ayrımında olacak. Birbirine benzeyen, birbirinin kopyası siyasi partilerle bu ülke bir yere varamaz. Sistemi insanın şerefli, onurlu yaşamasına göre değiştirecek, insanı temel kabul edecek, rengi, dili, fikri, inancı ne olursa olsun; bu ülkede adam gibi yaşamayı hak etmiştir. Siyasi irade ona eşit şekilde davranacaktır. Türkiye yol ayrımındadır. Türkiye'nin problemlerini çözmek mümkün. Kararlılık, iyi niyet ve sistemli bir şekilde meselelere yaklaşım lazım? dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

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