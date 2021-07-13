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Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Sanver'den Yunanistan'da yaşanan olayla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Sanver'den Yunanistan'da yaşanan olayla ilgili açıklama Açıklaması

13.07.2021 21:56
Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Sanver'den Yunanistan'da yaşanan olayla ilgili açıklama Açıklaması, System.String[]

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, sarı-kırmızılı futbol takımının dün Atina'da yaşadığı olaylar üzerine bundan sonra Yunanistan ile kuracakları ilişkilerde Dışişleri Bakanlığı ile istişare edeceklerini söyledi.

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, sarı-kırmızılı futbol takımının dün Atina'da yaşadığı olaylar üzerine bundan sonra Yunanistan ile kuracakları ilişkilerde Dışişleri Bakanlığı ile istişare edeceklerini söyledi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen yönetim kurulu toplantısının ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Sanver, "Bu sadece bize değil tüm Türkiye'ye yöneltilen bir hareket olduğundan, bundan böyle Yunanistan ile kuracağımız sportif ilişkilerin değerlendirmesini Dışişleri Bakanlığı'mız ile istişareyle yapacağız. Türkiye'ye gelecek, misafirimiz olacak Yunan sporcuları şu ana kadar olduğu gibi en iyi şekilde ağırlamaya devam edeceğiz. Konuyu uluslararası platformlarda spor hukuku ve genel hukuk açısından da takip haklarımızı mahfuz bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaba ve haksız muameleye maruz kaldıklarını söyleyen Sanver, şunları kaydetti:

"Bize çıkartılan zorluğun bir rasyonel tarafı yoktu. Yapıcı bir şekilde mukabele etmeye çalıştık ama netice itibarıyla bize orada istenmediğimizin mesajı verildiğini anladık. Bunu anlar anlamaz da elbette istenmediğimiz yerde durmadık ve hemen geri döndük. Yaşanan bu talihsiz gelişmeye dair ifade edeceğimiz ilk duygu, büyük bir şaşkınlıktır. Yunan halkına duyduğumuz bütün saygıyla, taraftar sayısı Yunanistan'ın toplam nüfusunun birkaç katı olan bir spor kulübüyüz. Ayrıca uzattığımız dostluk eli sadece kulübümüzün değil aynı zamanda Türkiye'nindir. Toplumsal ve siyasi önemini açıklamaya gerek duymuyoruz. Bu dostluk elinin böyle basit, ilkel, akıl dışı bir yaklaşım ile geri çevrilmesine şaşırmamak imkansız. Bunun dar bakışlı bazı bürokratların veya siyasetçilerin kişisel tasarrufu olduğuna ve Yunanistan hükümetinin gereğini yapacağına inanıyoruz. Aksi durumda bu dar bakışın Yunanistan hükümetinden kaynaklandığını düşünürüz ki, hem Yunan halkı adına üzülür hem de Türk-Yunan ilişkilerinin geleceğinden endişe ederiz."

"Benzer bir durum Olympiakos'un Türkiye ziyaretinde gerçekleşmiş olsaydı, yapanın kendi ülkemiz olduğuna bakmadan tepki verirdik." diyen Sanver, "Çünkü biz fikir ve vicdan özgürlüğünü değer olarak benimsemiş bir spor kulübüyüz. Bizim için yanlış, kim yaparsa yapsın yanlıştır. Yanlışı bizimkilerin yapmış olması, onu doğru kılmaz. Umarım dostluk maçı yapmak üzere değerler ortaklığımız olan bir kulübü seçmişizdir. Dün Olympiakos'un vermeye çalıştığı destek için şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Sanver, "Bizi bu süreçte çok açık ve aşikar bir şekilde destekleyen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Atina Büyükelçisi Sayın Burak Özügergin'e, ana muhalefet partisi lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, tüm bu muhterem isimler vesilesiyle devlet erkanına, kamuoyu önderlerine ve tabii ki hep yanımızda olan taraftarlarımıza, taraftarımız olmasa da bize destek veren spor kamuoyuna, sportif ayrışmalar ve siyasi ayrışmaların ötesinde aziz milletimize kalbi şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

Sanver ayrıca, transfer konusunda taraftarlarına müsterih olmaları çağrısında bulundu.

Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray, Yunanistan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Sanver'den Yunanistan'da yaşanan olayla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika Spor


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