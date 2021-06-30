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Remzi Sanver: "Taylan Antalyalı ile gurur duyuyoruz" - Son Dakika

Remzi Sanver: "Taylan Antalyalı ile gurur duyuyoruz"

30.06.2021 09:02
Remzi Sanver:

Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, "Galatasaray Yönetim Kurulu olarak, kulübümüzün mensubu olmanızla gurur duyuyor, büyük Galatasaray ailesinin bir evladı olarak sizi bağrımıza basıyor, sevgiyle selamlıyoruz" dedi.

Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, "Galatasaray Yönetim Kurulu olarak, kulübümüzün mensubu olmanızla gurur duyuyor, büyük Galatasaray ailesinin bir evladı olarak sizi bağrımıza basıyor, sevgiyle selamlıyoruz" dedi.

Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, Yönetim Kurulu Toplantısı esnasında kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan kararları açıklayan Remzi Sanver, "Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu yeni dönemin ikinci toplantısı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda devam ediyor ama birtakım önemli konularda kamuoyunu bilgilendirebilmek için arkadaşlarımın müsaadesiyle erken ayrıldım. Aldığımız ilk karar kulübümüzün iştirak şirketlerinin yönetim kurullarına olan atamalar oldu. Bu yönetim kurullarında her birinin başkanı Galatasaray Spor Kulübü'nün değerli Başkanı Burak Elmas olmak üzere Galatasaray Sportif A.Ş.'nin yönetim kuruluna Dr. Rezan Epözdemir, Bikem Kanık, Ural Aküzüm, Özen Kuzu ve bağımsız üyeliklere Ali Gücüm ve Murat Tacir atandılar" ifadelerini kullandı.

Sanver, kulüp sponsorluklarını da iyi yöneteceklerinin altını çizerek, "Gündemimizin bir başka maddesi basketboldu. Biz yönetim kurulu olarak göreve tabi olurken iki söz vermiştik. Bunlardan birincisi, demiştik ki sponsorlukları iyi yönetmek zorundayız. İyi yönetimden kastımız da sponsorlarımızın sponsoru oldukları alanların idari süreçlerine katkıda bulunmaları. Teşekkür ederiz sponsorluğunuz için hoşçakalın olmamalı. Sponsorluk süresi bittiği zaman biz sizin kapınızı yine çalarız. Bunun sağlıklı bir ilişki olmadığı aşikardır. Sponsorlarımızın sponsoru oldukları alanı elbette ki yönetmeleri değil ama bu alanın yönetiminde seslerini duyurabilmeleri esastır. Bu bizim ilk vaadimizdi" açıklamasını yaptı.

"BASKETBOL ANA SPONSORUMUZ TEŞEKKÜR EDERİZ"

Kurulacak olan Basketbol A.Ş.'nin yönetiminde ana sponsorun söz sahibi olmasıyla ilgili Remzi Sanver, "İkinci vaadimiz ise 1940 ve 1950'lerde Yenilmez Armada olarak bilinen basketbol takımımızın bu tarihsel kimliğine yaraşır başarılar elde etmesiydi. Bu iki vaadi bir arada gerçekleştirebilmek, hele basketbolun bugün eriştiği mali büyüklüğe baktığımız zaman, futbol gibi basketbolu da bir şirket altında toplayıp bu şirketin temsilinde sponsorun da bulunmasından geçmektedir. Bu önemli bir dönüşümdür. Tabii ki bu dönüşümün genel kurulumuzun onayını gerektirdiğinin farkındayız. Bize Galatasaray'ın yönetimini emanet eden genel kurulumuzun, bu sözümüze tutmamıza destek vereceğine sahip olduğumuz inançla bu projeyi tüm detaylarıyla hazırlayıp bir an önce genel kurulumuzun onayına sunma kararı aldık" ifadelerini kullandı.

"TAYLAN ANTALYALI İLE GURUR DUYUYORUZ"

Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı'ya yapılan sözlü saldırı konusunda yönetim kurulunun, Antalyalı'nın sonuna kadar yanında olduğunu ifade eden Sanver, şu ifadelere yer verdi:

"Son olarak zikredeceğim husus önem olarak başta gelen bir konu. Kamuoyunun çok iyi bildiği gibi son iki gün içerisinde gündem çok talihsiz, üzücü ve anlamsız bir gelişme yansıdı. Talihsiz, üzücü ve anlamsız olmakla birlikte bizim için çok önemli bir gelişmeydi. Bu gelişmeye dair Yönetim Kurulumuzun duruşunu ifade etmeden bir genel değerlendirme yapmak istiyorum. Galatasaray Spor Kulübü, değerlerinin Türkiye'de bir aydınlanma geleneği olan Galatasaray Mekteb-i Sultani'den alır. Bu değerler arasında ifade özgürlüğü, hiç kimsenin kimliğinden dolayı ayrımcılığa uğramaması, kimliğinden dolayı ayrımcılığa uğrayanların yanında durmak için illa ki o kimliğe sahip olmamak gerektiğinin bilinci vardır. Mesela kadın haklarını kadın olduğumuzdan veya kız çocuğu sahibi olduğumuzdan değil, insan olduğumuzdan savunuruz. Galatasaray'ın değerlerinde insanı sırf insan olduğundan dolayı yüceltmek vardır. İşte öyle bir perspektifle değerli sporcumuz Sayın Taylan Antalyalı'nın sosyal medyada bu yönde verdiği bir mesajdan dolayı muhatap olduğu demokratik eleştiri sınırlarının dışındaki ifadeleri en güçlü şekilde kınıyor, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu olarak bu olayda tereddütsüz kendisinin yanında durduğumuzu ve dilerse hukuki süreçler de dahil olmak üzere her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Bizimle aynı toplumsal gelişme ve aydınlanma hamuruyla yoğrulduğunu düşünen bütün spor kulüpleri ve yönetimlerinin de bakış açımızı paylaştığından şüphemiz olmadığından takdiri elbette kendilerine ait olarak, bu duruşumuza destek olacakları bir tavrı, sporda bir rakip ama değerlerde ortak olduğumuzu göstermesi açısından çok kıymetli bulacağımız söylemek istiyoruz. Sevgili Taylan kardeşimiz. Galatasaray Yönetim Kurulu olarak, kulübümüzün mensubu olmanızla gurur duyuyor, büyük Galatasaray ailesinin bir evladı olarak sizi bağrımıza basıyor, sevgiyle selamlıyoruz."

-İHA-

Remzi Sanver: Taylan Antalyalı ile gurur duyuyoruz

Galatasaray Spor Kulübü, Taylan Antalyalı, Galatasaray, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Remzi Sanver: 'Taylan Antalyalı ile gurur duyuyoruz' - Son Dakika


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