Remziye Demirkol kimdir? Remziye Demirkol kaç yaşında, nereli? Remziye Demirkol biyografisi! - Son Dakika
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Remziye Demirkol kimdir? Remziye Demirkol kaç yaşında, nereli? Remziye Demirkol biyografisi!

17.08.2022 12:10
Remziye Demirkol kimdir? Remziye Demirkol kaç yaşında, nereli? Remziye Demirkol biyografisi!

Remziye Demirkol, TRT spikeri olarak başladığı meslek hayatına CNN Türk'te devam etti. Remziye Demirkol kimdir ve kaç yaşında merak ediliyor. Remziye Demirkol nereli, kaç yaşında ve kimdir gündeme geliyor. Peki, Remziye Demirkol kimdir?

Muhabirlik ve editörlük yapan Remziye Demirkol kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Sayısız röportajlar yapan Remziye Demirkol çok sayıda okulda ve özel dersler vererek diksiyon, güzel konuşma ve haber eğitimleri tecrübelerini paylaşıyor. Remziye Demirkol kimdir? Remziye Demirkol kaç yaşında, nereli? Remziye Demirkol biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

REMZİYE DEMİRKOL KİMDİR?

TRT spikeri olarak başladığı meslek hayatına, CNN Türk'te devam etti. Uzun yıllar 24 Televizyonu'nda moderatör olarak görev yaptı. Haberin sadece ekranında değil mutfağında da yer aldı. Muhabirlik, editörlük ve kendi haber kuşaklarının yöneticiliğini yaptı. Aralarında Cumhurbaşkanı ve başbakanların da bulunduğu sayısız röportaj gerçekleştirdi. Başta Pera Güzel Sanatlar Lisesi olmak üzere çok sayıda okulda ve özel derslerde diksiyon, güzel konuşma ve haber eğitimleri vererek, bilgi ve deneyimini, dili etkili kullanmak isteyen öğrencileriyle paylaştı. Evli ve iki kız çocuğu annesidir.

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Son Dakika Soğuk Haber Remziye Demirkol kimdir? Remziye Demirkol kaç yaşında, nereli? Remziye Demirkol biyografisi! - Son Dakika


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